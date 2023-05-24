«Этот шаг вызвал презрение», – Пригожин о сыне Пескова и зажравшейся московской «элите»

Представители московской элиты презирают и считают «отморозком» сына пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который добровольно воевал в СВО, показывая, тем самым, пример высокопоставленной бюрократии, который она категорически не хочет повторять, чем рискует породить революционные настроения в России.

Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Песков мне сказал: Мой сын хочет пойти на войну… Он хотел пойти штурмэном. Я предложил свой административный ресурс, чтобы штурмэном его не отправлять, потому что неудобно было бы перед Песковым, если бы погиб, потому что риски серьезные. И насколько он был к этому морально – было не понятно. Он отработал шесть месяцев на «Урагане». Отработал хорошо. Выполнял различные боевые задачи. Понятно, что Дмитрий Сергеевич нервничал, переживал.

Но сын его как бы известен в среде элиты, тусовки, – о том, что он такой отморозок. Этот шаг вызвал презрение среди среды родителей этой «золотой молодежи».

Когда я прихожу к кому-то из своих знакомых, а у меня же много знакомых среди того самого бюрократического кластера глубинного государства, то они с ужасом говорят – ты зачем это метешь? Ты зачем про детей метешь? Не трогай детей. У них у всех психоз. Лаврова дочь в Америке живет.

Да, сука, как вам не стыдно? Вы возьмите своих отроков за яйца, за косички, поставьте их на место…

Не мы придумали эту СВО. Но мы взяли под козырек и сказали: если деревня попала в блудняк, если мы пошли пи**ться с соседями, надо пи**иться до конца.

А получается, что мужики бьются. А кто-то прется от жизни…

К сожалению, дети элиты, в лучшем случае, свои хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют еще определенную публичную достаточно жирную публичную жизнь.

Когда у элиты дети мажут себя кремами, показывают это в Инстаграммах, а у обычных людей приходят в цинке разорванные на куски… Это раздвоение всё, чем может закончиться, – как в 17-м году революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут.

И напрасно думать, что их сотни. Их сейчас десятки тысяч – родственников убитых. Наверняка будут сотни тысяч. Мы никуда от этого не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь.

Я буду действовать по закону… Я буду просить, писать, заплачу. А вот люди отнесутся иначе. Они вилы возьмут. Вот чем закончится жировство детей.

Поэтому рекомендую элите РФ. Соберите, сука, своих отроков. Отправьте их на войну. И когда вы их начнете хоронить – люди скажут: «теперь все справедливо», – сказал Пригожин.