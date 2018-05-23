23.05.2018, Москва, Александр Ростовцев

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Этот Скрипаль выздоровел – подавайте другого!

Из Туманного Альбиона со страшным смущением сообщают: «смертельно отравленный ГРУ» Скрипаль покинул госпиталь на своих двоих. Об этом со ссылкой на пресс-релиз Департамента здравоохранения Великобритании сообщило издание Sky News.

Все разрешилась в лучших традициях голливудского хеппи-энда: все живы, надо радоваться! Однако, судя по постным физиономиям «наших западных партнёров», пышущие здоровьем и румянцем Скрипали, обретшие дар речи и передвигающиеся без посторонней помощи, вызывают у них чувство неловкости. Выход пострадавшего из больнички прошёл тихо, без ажиотажа в СМИ, под официальные бормотания «человеку требуется отдых». Да и сами бормотания было сложно расслышать, ибо их, как нарочно, заглушали фанфары по случаю женитьбы принца Гарри.

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«Партнёров» можно понять. В марте, с квадратными от драматизма глазами, ими было рассказано с вагон ужасов о смертельной токсичности пресловутого А-234 «Новичок», которым были якобы отравлены Скрипали, а на деле получилось так, будто бывший шпион с дочерью слопали на пару банку просроченной кабачковой икры со всеми растекающимися последствиями.

Впрочем, выздоровление и выход Скрипалей из больнички – это даже не полдела, а так, эпизод, погадка воробьиная. Куда неприятнее для британского правительства и их спецслужб продолжение скандала, развивающегося уже независимо от состояния здоровья Скрипалей и совсем не в том русле, в каком хотелось бы его инициаторам.

Существование загадочного нервно-паралитического токсина «из секретных лабораторий советского ГРУ», пятью граммами которого можно якобы уничтожить население среднего мегаполиса, настолько взбудоражило воображение заинтересованных сторон, что информацию принялись раскапывать вширь и вглубь. Очень скоро копатели наткнулись на богатую жилу, и разоблачения забили фонтаном.

Например. Наблюдавшая за развитием скандала бывшая сотрудница британской контрразведки MI5 (в ранге офицера) Энни Махон сообщила,

что в заявлениях британских политиков остаётся всё меньше и меньше правды. По её информации, токсин «Новичок» синтезировали во многих странах мира. Даже в Иране, под наблюдением ОЗХО, специально, чтобы найти антидот на тот случай, если А-234 внезапно обнаружится у Израиля, который очень не любит делиться данными о своих арсеналах оружия массового поражения даже с международными инстанциями.

Энни Махон утверждает, что образцы «Новичка» имеются у всех членов НАТО. У США и Великобритании – в первую очередь. Образцы имеются даже у нейтральной Швеции. «ОЗХО вводили в заблуждение».

После разоблачений Махон подоспели и другие признания. Собственное расследование провело немецкое издание Die Zeit, сообщившее, что германским спецслужбам удалось получить образцы А-234 от некого перебежчика в начале 90-х.

Но самым сногсшибательным стали заявления президента Чехии Милоша Земана.

Напомним: в середине марта спикер МИД России Мария Захарова выступила с официальным заявлением, что «наиболее вероятными источниками происхождения «Новичка» являются Чехия, Словакия, и Швеция». «Хайли лайкли», что и США тоже.

В Праге на речь Захаровой здорово обиделись и в ответ вызвали в свой МИД российского посла.

Вскоре выяснилось, что пока некоторые чешские политики обижались, мудрый Земан дал поручение военной разведке подготовить справку: мог ли токсин «Новичок», которым были отравлены Скрипали, быть синтезирован в Чехии. И вообще, занимались ли в Чехии вообще синтезом подобных ОВ, зачем и для чего.

В начале мая, Земан, без всяких кривляний и увёрток, на основании справки из военной разведки, выдал следующее: «Был у нас произведен и складирован «Новичок», пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерить. Не нужно лгать об этом». И даже уточнил: «В ноябре прошлого года в НИИ Минобороны в городе Брно был протестирован нервно-паралитический яд А-230. Его количество было очень мало. После тестирования он был уничтожен».

Земан также заявил, что, по данным военной разведки, А-230 относится к тому же семейству ОВ, что и «Новичок», и не видит ничего предосудительного в том, что в Чехии синтезируют и изучают нервно-паралитические ОВ в малых количествах. По его словам, эти знания необходимы для подразделений химзащиты вооружённых сил Чехии, чтобы уметь противодействовать ядам подобного типа.

Заметим, что заявление Земана не влечёт никаких последствий. Синтез ОВ в малых количествах и их изучение с последующим уничтожением не нарушает ни единого положения Конвенции о запрещении химического оружия, поскольку опыты проводятся в целях защиты гражданского населения и не преследуют целью накопление боевых ОВ в масштабах арсенала.

Тем не менее, на речь Земана обострились ажно три высокопоставленных чешских чиновника: министр обороны, министр иностранных дел, а затем и премьер. Характер обвинения даёт право утверждать, что новое поколение чешских политиков отличается склочностью и сказочной глупостью, присущих большинству русофобов. Так, Земана обвинили в работе на Москву и сговоре с Путиным. Синтез «Новичка» в научно-практических целях чешские чиновники опровергли, ляпнув о том, что их учёные сразу разработали антидот, не имея образца, что уже само по себе является оглушительной чушью. Это как открыть курсы по обучению плаванию в сухом бассейне. Во избежание.

Не обращая внимания на возмущённое «ко-ко-ко» политоты, глава военной разведки Чехии подтвердил слова президента о том, что образцы ОВ типа «Новичок» в Чехии были синтезированы, изучены и уничтожены.

Правда, квалифицированные специалисты из разных стран в области боевой химии опровергли и эти оптимистические заявления, сообщив, что синтез и испытание образцов ОВ различного типа происходит постоянно и в обязательном порядке, и не в количестве пять грамм, а больше, причём эталоны не уничтожаются. На то они и эталоны. Все знают, что такое метр или килограмм. Но никто не покушается на их эталоны из палаты мер и весов.

Добивающий удар по раздутому «делу Скрипалей» нанесла вышеупомянутая Энни Махон, экс-офицер британской контрразведки MI6: «По-настоящему Скрипаль уже не был интересен ни MI6, ни ФСБ, иначе он не жил бы под реальным именем и не состоял бы в списках избирателей с адресом и телефоном. Значит, ценности не представлял. Значит, за ним никто не охотился. Из британской прессы очень быстро убрали информацию, что Скрипаль жил рядом с тем, кто его в 1990-е завербовал. Рядом с ним был человек, который всегда его использовал за деньги, и теперь мог использовать уже по-другому».

В общем, «дело Скрипалей» сдулось, обнаружив, что ОВ из семейства «Новичок» не синтезировал только ленивый, что образцы имеются практически у всех стран, где развиты химические технологии, что Россия не имеет монопольного «ноу-хау» на производство смертоубийственных ядов, и что Скрипали траванулись чем-то гораздо менее страшным, чем легендарный «Новичок», раз уж им посчастливилось выйти из больнички штатно, а не вперёд ногами.

То есть, Тереза Мэй вместе с Бориской Джонсоном достойны порицания канделябрами по щам за ложь и шулерство.

Поглумились над Скрипалём хозяева. Сделали лабораторной крысой ради сиюминутной политической выгоды, и дочку не пожалели. Вышел Скрипаль из больнички, а по привычному укладу каток проехал: дом стоит зачумлённый, домашних котов с хомяками усыпили из «гуманизма» и «в интересах следствия», деревья в околотке вырубили, и даже лавочку, на которой они с дочерью отключились после прогулки и посиделок в пиццерии, – снесли. Не получилось достойно провести старость – теперь придётся доживать век там, где хозяева укажут, и подозревать подвох в каждой банке варенья, в каждой корзине печенья.

Предатель – он чужой не только для своих, но и для чужих в первую очередь, ибо гаже и подлее предателя вряд ли на земле ещё какая пакость сыщется…