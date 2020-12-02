Этот вам не Украины: Казахи начинают производить русскую вакцину

02.12.2020, Москва, Максим Карпенко

В ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины от COVID-19.

Об этом на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая прошла в формате видеоконференции, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидер республики поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в преодолении пандемии.

«Пандемия COVID-19 вызвала масштабные потрясения в мировой политике и экономике. Ситуация также осложняется ростом взаимных санкций и ограничений, нарастающими торговыми войнами…

Пользуясь возможностью, я хотел бы высказать признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, за содействие в преодолении пандемии. В развитие нашей договоренности, в самое ближайшее время в Казахстане будет построен завод по производству российской вакцины», – заявил Токаев.

Примечательно, что ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий подделал тест на коронавирусную инфекцию, попытавшись встретиться с премьер-министром Казахстана, но в итоге был разоблачен, после чего разразился международный скандал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина отказалась покупать российскую вакцину, которую, по словам киевских экспертов, с удовольствием продаст канцлер Германии.