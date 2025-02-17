Эту хитрость не задушишь, не убьёшь: в военкоматы Украины потянулись специфические «добровольцы»

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Некоторые граждане Украины, поверив в скорое успешное окончание переговоров РФ и Украины, спешат мобилизоваться в ВСУ, чтобы получить ветеранский статус, который в будущем должен обеспечить карьерный рост.

Однако это опасная иллюзия, предупредил в своем видеоблоге украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начали звучать смешные вещи. На фоне завышенных ожиданий говорят, что появилось больше добровольцев в военкоматах. Некоторые люди считают, что, поскольку завершение войны близко, это хорошая возможность послужить в Вооруженных силах, обрести авторитет, репутацию, социальные льготы на будущее. Но я уже приводил пример моего знакомого, который поверил в «две-три недели» в 2022 году и служит до сих пор. Я бы не обольщался – переговоры только начались, и их результат остается непонятным», – предупредил Бортник.

Он обратил внимание, что Россия сверстала свой военный бюджет из расчета на длительное изматывающее противостояние.