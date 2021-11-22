«Эту несправедливость надо устранять»: Олег Царев предлагает раздел Украины

Новости Украины

На Россию ориентированы гораздо большие территории Украины, чем на Запад – эти регионы не ограничиваются лишь нынешними Донецкой и Луганской республиками.

Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интервью Олега Царева было записано политологом Олегом Бондаренко в рамках подготовки новой книги «Русская весна»: уроки и ошибки». Издание будет включать несколько десятков злободневных эссе и бесед с основными героями того времени.

Автор обещает, что, помимо Царева, возьмет интервью у Владислава Суркова и Алексея Чалого, Александра Бородая и Игоря Стрелкова, Сергея Аксенова и Сергея Меняйло, Николая Азарова, Дениса Пушилина, Юлии Чичериной и т.д.

«Во всей этой ситуации, которая сложилась на Украине, есть только одна чудовищная несправедливость – в том, что если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, бы, ни у кого не было вопросов. Да, было бы, как и в Индии, как и в Пакистане чудовищное переселение населения. Кто-то поехал туда, кто-то сюда, но в целом какая-то справедливость была бы. Но проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в Донецкой и Луганской республике, и это несправедливо. Эту несправедливость надо устранять», – заявил Царев.