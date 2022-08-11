«Эвакуация к противнику – это бред, «азовцы» сдались в плен» – полковник СБУ

11.08.2022  18:37 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Эвакуация боевиков «Азова» в Мариуполе, как писали и заявляли украинские власти, на самом деле – ни что иное, как обыкновенная сдача в плен.

Об этом в эфире Youtube-канала «ProUA» заявил бывший полковник СБУ, а ныне депутат Верховной рады, боевик «АТО» Роман Костенко, вступивший в ряды теробороны Николаева с началом СВО на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Эвакуация боевиков «Азова» в Мариуполе, как писали и заявляли украинские власти, на самом деле...

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«Что значит эвакуация? Я не знаю, о чем там были договоренности с Красным Крестом или с русскими, я честно скажу, что я не знаю, надеюсь, что там есть договоренности какие-то, но я не вижу, как они сейчас выполняются, хочется верить, что какие-то гарантии есть. Я не верю, что русские выполнят какие-то договоренности и вернут наших ребят. Пока мы их не зажмем на каком-нибудь направлении в угол, и им нужно будет это сделать.

Но эта эвакуация – это сдача в плен. В военной терминологии нет такого понятия «эвакуация к противнику». Эвакуация – это когда тебя эвакуируют, например, в третью страну или к себе. А это была сдача в плен непосредственно наших героев, ими сдача. А дальше уже это как договорились. Я-то называю вещи своими именами.

Ребята – герои, они держались, но сейчас они в плену. Никто же не говорит, что они не в плену, а в каком-то эвакуационном центре, они все в плену, они военнопленные», – разглагольствовал Костенко.

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