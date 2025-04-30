Эвакуация недобитков ВСУ из Курской области невозможна – Путин попросил волонтёров беречь себя
Основные силы ВСУ выбиты из курской области, остались только одинокие недобитки по подвалам.
Об этом на форуме «Знание. Первые» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, вышибли из Курской области противника, но там ещё по щелям, в подвалах каких-то ещё сидят.
Мы слышим, что говорят [Украина и её подельники], просят эвакуации. Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы, по два-три человека, повторяю, где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции.
Кстати говоря, им сдаться предлагают. Некоторых взяли в плен, направили назад, туда, где сидят их сослуживцы, с предложением сложить оружие. Не единичный случай», – сказал Путин.
Владимир Владимирович поблагодарил «всех, кто работает в это непростое время», и призвал соблюдать осторожность при работе в опасных районах.
«Но что касается волонтёров, это во всём мире, конечно, развито это движение, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди, у нас молодые такие, совсем только начинающие жизнь люди, так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют.
И я вот хотел бы обратиться прежде всего к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи – всё-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть и потери среди волонтёров», – добавил президент.
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