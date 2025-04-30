Эвакуация недобитков ВСУ из Курской области невозможна – Путин попросил волонтёров беречь себя

Основные силы ВСУ выбиты из курской области, остались только одинокие недобитки по подвалам.

Об этом на форуме «Знание. Первые» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, вышибли из Курской области противника, но там ещё по щелям, в подвалах каких-то ещё сидят.

Мы слышим, что говорят [Украина и её подельники], просят эвакуации. Но эвакуироваться невозможно, потому что там разрозненные группы, по два-три человека, повторяю, где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции.

Кстати говоря, им сдаться предлагают. Некоторых взяли в плен, направили назад, туда, где сидят их сослуживцы, с предложением сложить оружие. Не единичный случай», – сказал Путин.