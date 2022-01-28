Эвакуация? Россия думает, как обезопасить своих дипломатов в Киеве

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Новости Украины

США и Великобритания могут готовить провокацию на Украине, с чем связана эвакуация части дипломатов англо-саксонских стран из Киева.

Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лаврова, в этой связи Россия также не исключает, что вывезет своих дипломатов из Украины.

«Зеленского и его режим используют, прежде всего американцы, для того, чтобы нагнетать напряженность, привлекая своих казачков в Европе, которые им всячески подыгрывают в русофобских начинаниях. И главная-то цель Вашингтона в данном случае – совсем не судьба Украины. Им важно нагнетать напряженность вокруг Российской Федерации, чтобы закрыть эту тему и потом заниматься Китаем, как сами американские политологи пишут», – сказал министр.

«Как они хотят ее закрыть, я просто не представляю. Если там остались какие-то разумные политтехнологи, они должны понимать, что это путь в никуда. Сейчас американцы настолько стали использовать откровенно и цинично Украину против России, что уже сам режим киевский испугался. Они уже говорят: не надо так обострять эту дискуссию, давайте убавим риторику, зачем вы эвакуируете дипломатов? Кстати, про эвакуацию – кто эвакуирует: американцы и прочие англосаксы, канадцы да британцы. Значит, они что-то знают, чего не знают остальные? Мы сейчас подумаем, может быть, нам тоже в ожидание каких-то провокаций с их стороны принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов. Посмотрим», – заявил Лавров.