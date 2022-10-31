Эвакуированные из Херсона напились в Анапе и включили гимн Украины

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Новости Украины

Вместе с русскими херсонцами, которым приходится эвакуироваться из города, на территорию сопредельных регионов России проникает и агентура бандеровцев – впоследствии Киев сможет задействовать её для совершения диверсий.

Об этом в эфире «Комбат ТВ» заявила главный редактор издания «Херсонский Вестник new» Елена Шелестенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас эти «заукраинцы», многие из них, за бюджетные деньги России выехали бесплатно, их бесплатно поселили… Эти чмошники сейчас получают русские паспорта в Анапе, в Краснодарском крае, будут получать жильё за бюджетные деньги. В Анапе буквально на днях был случай, вывесили «прапор», включают они гимн Украины. Это они напились, это ещё те, кто потерял бдительность, а есть же такие, которые тихо сидят… Эти люди получат жильё и будут устраивать провокации на территории РФ. Поэтому я считаю, что должна быть жёсткая фильтрация. Прежде чем давать паспорта, прежде чем давать сертификаты, 100 тысяч помощи, вы лучше дайте эти деньги людям из Луганска и Донецка, которые уже скитаются по 8 лет», – заявила Шелестенко.

В свою очередь, военный эксперт Максим Климов отметил необходимость введения режима контртеррористической операции для решения подобных проблем.

«Я отмечу, что проблема с точки зрения законодательства и этих мер, она не сейчас возникла. Она возникла ещё во время борьбы с бандеровский подпольем. Формально это были граждане Советского Союза, и целый ряд юридических проблем, с точки зрения работы наших структур, возник ещё тогда. Но там в ряде случаев меры принимались, что называется, «на местах», – сказал эксперт.

«Они сейчас наступают на те же грабли. Мы своими руками завозим себе агентуру, которая будет потом, даже если они сейчас пересидят, через год, через два, а потом взрываются мосты, потом где-то кто-то закладывает какие-то бомбы», – добавила херсонский журналист.

По её словам, уже достаточно прошло времени, и потому вообще всем, кто до сих пор не подал документы на гражданство РФ, вполне закономерно должны задаваться неудобные вопросы.

«Я считаю, что было достаточно времени с того момента, когда РФ разрешила людям подать документы на получение российского гражданства… Если не подали, пусть они объясняют причину, почему они не подали, то есть они ждут ВСУ. Сейчас они выехали, будут получать здесь жильё, продукты, материальную помощь. То есть, они у кого-то нуждающегося человека, скитающегося, из Луганска или из Донецка, у той семьи… у действительно русских людей, которые в России пытаются закрепиться в РФ… Я считаю, что людям, которые получили российское гражданство, им нужно помогать. А те люди, которые не подавали документы, пусть объясняют», – подчеркнула Шелестенко.