Екатерина II в Одессе: Поставят вместо нее свинью или пальнут из гранатомета?

Новости Украины

…А в концлагере опять состоялось заседание дискуссионного клуба «Все для людей» с участием узников и вооруженных карателей.19 сентября стартовали общественные слушания относительно судьбы памятника «Основателям Одессы» (Екатерине II).

Также в ближайшее время планируется провести ряд опросов среди жителей города о переименовании улиц и прочих объектов топонимики.

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Как это будет выглядеть, можно догадаться уже сейчас – по общественным слушаниям, проведенным в формате интернет-конференции с обязательной регистрацией паспортных данных (чтобы по «Миротворцу» удобнее пробивать было), поэтому карт-бланш оказался у тех, за кем «армiя, мова, вiра», то есть у вандалов и потомков «древней цивилизации», для которых органичны веники, простите, дидухи на Дерибасовской, да и ноги в фонтане у бюста Пушкина уже никто не запретит мыть. Надо ли пояснять, что «Быть или не быть самой улице Пушкинской» тоже предстоит решить «лучшим людям города»?..

А что до Екатерины II, то высказать свое «экспертное мнение» вызвался, например, активист «Автомайдана» и ЛГБТ-сообщества Артак Григорян.

Напомню, что неделю назад он облил памятник императрице красной краской, но не только не понес наказание, а заявил, что прибывшие разбираться с актом вандализма полицейские отнеслись к нему не просто с пониманием, а чуть ли не нежно. А у него позиция доходчивая: «Если бы на месте Екатерины стоял памятник свинье, мы бы не протестовали». Я ж говорю – другая органика.

Начиная со 2 сентября, когда Одесса отмечала 228 со дня своего основания Екатериной II, все эти высокодуховные люди, в сравнении с которыми позиция Шарикова по котам выглядит торжеством толерантности, устроили флешмоб по осквернению монумента. Заливали краской, писали на постаменте «Екатерина = Путин», обматывали изолентой и желтыми тряпками, видимо, символизирующими цвета государственного флага. И так – каждый день, ибо власти города предусмотрительно сняли с памятника охрану.

То есть если плеснуть краской на кладбищенскую могилу или на очередное изваяние Тараса Шевченко, это однозначно будет хулиганство – над Екатериной же питекантропы глумятся круглосуточно. Такой он и есть – собирательный образ решающих судьбу уникальной скульптурной композиции. Так что зачем понадобились театральные общественные слушания, не особо понятно. Тем более что и Зеленский, и ряд министров, и военный гауляйтер Одесской области велели мэрии памятник «разъяснить». С целью «защиты национальных интересов» и «проработки вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

Что до позиции ряда членов городской топонимической комиссии, или чиновников департамента охраны объектов культурного наследия, выступивших категорически против демонтажа памятника, то вряд ли их голоса будут услышаны, ведь против здравого смысла моментально включилась пропагандистская машина.

Так, к слову, одесский порохобот Сергей Дибров отозвался о людях, не побоявшихся выступить против сноса.

«Я бы не удивился, если бы в пылу риторики некоторые из этих докладчиков вытащили циркули и транспортиры и начали изучать форму черепа, мерить лицевые углы и подсчитывать коэффициенты цефализации своих оппонентов».

Какое циничное передергивание и подмена понятий, ведь с условными циркулями как раз и бегают 30 лет означенные оппоненты, которым, впрочем, и вправду не мешало бы показаться антропологам.

Результаты же одесских слушаний в мэрии обещали огласить не позже конца октября.

А чтобы люди сильно не расслаблялись и на справедливость не надеялись, вокруг Екатерины периодически бродит профессиональный украинец Демьян Ганул с гранатометом, предлагая бахнуть «русским трофейным оружием по маркеру русского мира». А его коллега по палате, представляющий институт нацпамяти, Сергей Гуцалюк настаивает, что «Екатерина не является основательницей Одессы», и что «памятник установили за российские деньги, заранее готовясь к российской агрессии». Оба якобы были на передовой, но экстренно вернулись в Одессу, чтобы снести бронзовую императрицу.

Ну а вишенкой на торте уже традиционно стал мэр Одессы Геннадий Труханов, высказавшись в духе «снести нельзя оставить», но только без запятой.

«Убедительно призываю всех одесситов, включая сторонников сноса памятника, воспользоваться демократической процедурой. Одесса – прифронтовой город, объединившийся в своей решительности дать отпор оккупантам. Наша страна противостоит не только армии врага. Украинская война за свободу и независимость – это и цивилизационное противостояние. Свобода против рабства. Прогресс против средневековья. Воля против покорности. Отвага против трусости. Правда против лжи. Демократия против диктатуры и вандализма».

Труханов подчеркнул, что это была официальная городская позиция, но поделился и своей личной:

«1.Я против того, чтобы подходить к своей истории избирательно. Вымарывание и забвение своего прошлого, в последствии приводят к фатальным ошибкам в будущем. Лучший пример – современная Россия. Где старательное вымарывание страниц своей истории привело к тому, что народ, «победивший фашизм», в ХХІ веке стал его официальным правопреемником. 2.Историю нужно не вымарывать, а переосмыслять. 3.Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого». Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы. При этом наша обязанность – помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны. Показать, сколь трудным и многолетним был путь к обретению свободы и независимости Украины. Апофеозом которого стала победа украинского народа в кровопролитной войне за независимость против России».

Вот так Труханов, похоже, и войну выиграл. Только у него под носом почему-то Ганул с гранатометом бродит. А «создание единого паркового комплекса «Имперского и Советского прошлого», на которое денег все равно нет, как бы намекает – если не уничтожим Екатерину, так все равно демонтируем и отправим в какой-то хлев.

Но как же без нее в список всемирного наследия ЮНЕСКО попасть, в который одесскому мэру ох как хочется? И что же экспертов из столь влиятельной организации вместо основателей Одессы заинтересовать может? Свинья, памятник Борису Джонсону или американскому гей порно-актеру Билли Херрингтону, что обсуждалось на полном серьезе, а петиция с геем вместо Екатерины уже давно набрала более 25 тысяч голосов и ожидает рассмотрения президента…

Как скучно, однако, живут во время войны патриоты. Могу идейку подкинуть – прошлой осенью в Одессе одна феминистическая скульпторша презентовала памятник вагине прямо в Горсаду, правда ее, вместе с изваянием, оперативно изгнали с глаз долой. Так надо бы извлечь произведение и впихнуть вместо Екатерины! Все равно оккупанты уже накрыли город – вот этим самым.