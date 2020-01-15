15.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, История, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Екатерина спасла запорожцев от безделья и пьянства – подарив им вторую жизнь

Политолог Александр Семченко не считает отмену вольностей Войска Запорожского и его ликвидацию при Екатерине Второй чем-то ужасным, поскольку запорожских казаков просто переместили на Кубань, где у них были те же вольности, что и раньше.

Об этом он заявил в эфире телеканала КРТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там ситуация не столь однозначна. Любые казачества, существовавшие в России – там яицкое казачество, уральское казачество, донское казачество – они имели смысл со своими вольностями, потому что в обмен на вольности они выполняли некую повинность.

Повинность по защите границ государства. Так вот, при Екатерине Второй был завоеван Крым, и угроза Российской империи со стороны Крыма, крымских татар – исчезла. По сути, запорожское казачество оказалось внутри страны, оно потеряло смысл в качестве защитника.

И казаков и переместили туда, где они имели смысл в качестве защитников – в Черноморское, а позже кубанское казачье войско.

Вот, собственно, и все. То есть произошло просто переименование и вольности ушли вместе с теми людьми, которые продолжали исполнять ту функцию, которая нужна была государству на тот момент», – резюмировал Семченко.

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