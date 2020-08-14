Екатеринбург приятно удивил «белорусской» акцией

14.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Сочувствующие белорусским змагарам либералы в Москве и Санкт-Петербурге провели очередные акции в поддержку свержения Александра Лукашенко. Неожиданностью стал пикет в Екатеринбурге, откуда в последнее время чаще приходили новости об оппозиционных манифестациях – в четверг здесь, напротив, собрался пикет в поддержку арестованных режимом Лукашенко российских бойцов ЧВК.

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», с минувшего воскресенья московские белорусы и прозападные либералы проводят акции солидарности с минской оппозицией. Участники этих несогласованных мероприятий неоднократно разворачивали «погоню» – флаг белорусских националистов, наспех созданный кучкой сепаратистов и прислужников немецких оккупантов на основе польского флага в годы гражданской войны в России. Впоследствии этот флаг активно использовался коллаборационистами в годы Великой Отечественной.



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Также сторонники белорусских оппозиционеров нарушали общественный порядок, препятствуя движению транспорта. В четверг акция либерало-змагаров у посольства Белоруссии в Минске собрала порядка трех сотен человек. Политакционисты облепили цветами все окрестные столбы в память о погибших и пострадавших от режима Лукашенко, однако, когда их критическая масса стала мешать передвижению по улицам, московская милиция стала выдавливать с места, где они собрались. Самые активные шесть человек, в итоге, были задержаны.

В Екатеринбурге в свою очередь у консульства Белоруссии прошел малолюдный пикет представителей российского молодежного движения «новых правых» – идентаристов, отстаивающих цивилизационную идентичность европейских народов без ксенофобии. Несколько молодых людей в одежде, напоминающей латы средневековых русских витязей, держали плакат «Усатый кощей, отпусти богатырей!».

«33 русских воина были задержаны «союзным государством», – объяснил цель пикета лидер Екатеринбургского отделения «Идентаристов России» Георгий Черкасов. – Их обвинили в подготовке и организации протестов, но протесты начались и без них. 28 задержанных воевали на Донбассе на стороне ополчения, и Украина запрашивает их выдачу себе. Я не хочу, чтобы наших людей выдавали на растерзание недружественного русским государства».