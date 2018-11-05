Ехай на#уй!

05.11.2018, Москва, Александр Ростовцев

В мае этого года против 24-летней барнаульской блондинки Марии Мотузной (зарегистрированной в соцсетях как Мария Фролова) было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих) и ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти и вражды) за выложенные в интернете идиотские «мемасики» антирелигиозного и расистского содержания.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Мотузной-Фроловой стали не картинки сами по себе, а письменные жалобы двух студенток Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС, Барнаульский филиал), оскорбившихся «мемасиками» Фроловой во ВКонтакте.

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В начале мая нагрянувшие с обыском в квартиру Фроловой представители СК РФ изъяли компьютер и носители отважной блондинки, и с этого момента началась «героическая эпопея сопротивления яркой личности кровавому путинскому режиму».

Фролова развила неуёмную деятельность в соцсетях, выкладывая рапорты из кабинета следователя, а потом из зала суда, сопровождая каждый каким-нибудь девизом, вроде, «Я – Маша, экстремистка». При этом, «яркая личность» сообщила, что «напуганная, признала все обвинения против себя, хотя на меня не давили».

Надо сказать, что Фроловой удалось вызвать сочувствие не только у т. н. «правозащитников», но и среди большого числа обычных пользователей соцсетей, справедливо считавших, что статьи 148 и 282 УК РФ слишком универсальны и предусматривают избыточно тяжкое наказание за идиотскую выходку, не несущую общественной опасности. Так, Фроловой грозило 6 лет отсидки в местах не столь отдалённых за элементарное скудоумие.

По ходу пьесы выяснилось прекрасное, что тупая девушка является ярой сторонницей Лёхи Навального, в марте прошлого года шастала по митингам навальнят и даже волонтёрила в его барнаульском штабе, но позже, по собственному признанию, «поумерила пыл» и с тех пор «боролась с режимом» из соцсетей.

Выяснилось также, что Фролова – блондинка во всех смыслах этого слова.

Иначе не объяснить, зачем она игнорировала вызовы к следователю, настроенному по отношению к ней более чем миролюбиво. И только угроза огромного штрафа за уклонение от явки, да обещание, что её поведение непременно зачтётся на суде в худшую сторону, заставили мамкину борцыху с режимом вернуться в суровую реальность.

Ближе к осени стало понятно, что российская «фемида» не намерена стирать блондинистую дурищу в лагерную пыль, поскольку в её деле суд не увидел общественно-опасного деяния, а уже 10 октября суд вернул её дело обратно в прокуратуру для устранения несоответствий, поскольку 8 октября указом президента РФ ст. 282 была заметно смягчена и существенно декриминализирована.

В общем, самое страшное, что грозило Мотузной-Фроловой за дебильную выходку, – двухнедельный вынос и мытьё «уток» в барнаульских больничках по приговору суда, но накануне развязки дела в пустой голове блондинки созрел Ужасно Хитрый План.

17 октября стало известно, что «яркая личность» покинула пределы России и высадилась в столице Цэевропы, где вот уже пять лет как не уляжется мусорный «ветер свободы».

Своё решение Фролова чирикнула в Твиттере, объяснив свой неожиданный отъезд «нежеланием экспериментировать – посадят/не посадят». Кроме того, хитроумная барышня сообщила, что прежние её заявления о нежелании покидать Россию были сделаны с целью «усыпить бдительность карательных органов».

Таким образом, скудный интеллект Фроловой не подкачал и на этот раз. Побег из-под суда, грозившего ей максимум административным наказанием, теперь расценивается несколько иначе и в случае возвращения «политбеженки» в Россию потяжелеет до уголовной статьи.

Эта нелепая выходка барнаульской борцыхи заставила отвернуться от неё большинство сочувствующих, в полной мере оценивших слабоумие и отвагу подзащитной.

Но Фролова не намерена останавливаться на достигнутом. Не пробыв и месяца в «цитадели свободы по-европейски», она навострила лыжи в Западную Европу. В планах «политбеженки» – насобирать подаяний на 34000 руб за билет, плюс 200 евротугриков «на первое время», чтобы вылететь транзитным рейсом в одну из западноевропейских стран, где россиянам не нужна виза, и там сдаться в аэропорту. Машка уже согласная даже на проживание в лагере для беженцев, в обществе с мигрантами из стран Магриба и Ближнего Востока.

«Друзья. Я до последнего не хотела писать этот твит, но у меня нет другого выбора. Сейчас я оказалась в крайне трудной жизненной ситуации. Мне нужна ваша помощь, чтобы сделать последний рывок. Во вторник у меня самолёт. Мне нужны деньги, чтобы улететь из Киева», – жалобно чирикнула барышня, предлагая всем скинуться кто сколько может на её пластиковую карту ВТБ.

Плач новоявленной АВМЯК-активистки был по достоинству оценен и обстёбан в ответных твитах. Ей предлагалось подработать прямо в Киеве штукатуром; принять во внимание, что нынешний Киев является столицей секс-туризма всей Восточной Европы; отправиться в путь «Бла-бла-каром» (так дешевле). Многие вполне корректно интересовались у девушки, есть ли у неё специальность и на что она планирует жить в европах, имея одну только пустую голову…

Сильно оскорбились скорым отъездом «политбеженки» представители принимающей стороны. Особенно их покоробила фраза Фроловой «Киев – не конечная станция, а только начало пути». Выяснилось также, что девушке не удалось получить ВНЖ на Украине и, как следствие, шенгенскую визу. Теперь настала очередь для «Плана Б».

Через это несознательное заявление блондинка узнала о себе, что «в душе ты вата», «езжай обратно в Рашку – в тюрьме тебе самое место», и тыры, и пыры…

Чтобы не растягивать интригу, сообщаем: Машка уже отчиталась о сборе искомой суммы и авиабилете, купленном на 5 ноября.

План Фроловой хитро осесть в транзитной стране, прикинувшись политбеженкой, не кажется таким уж утопичном. Вполне может быть, что ей удастся разжалобить и вызывать интерес к своей дубовой персоне официальных лиц той страны, куда она навострила лыжи. Русофобия как никогда в тренде.

Удивляет другое. Опыт «политбеженца» Павленского показывает, что все эти «свободные и яркие личности» ценят только собственные чувства и живут только собственными желаниями и вожделениями. Российская «карательная система» сделала из них людей, не уважающих законы и правила и не знающих допустимых пределов для своей деятельности.

Павленский со своими перформансами уже смог оценить на собственной неоднократно пробитой шкуре всю прелесть европейской пенитенциарной системы.

Что касается Фроловой, то девушка просто не знает, куда едет. Ей кажется, что она вырвалась из тоталитарного Мордора в рай бесконечных возможностей для самореализации.

В общем-то, это касается всех граждан, возмущающихся российской правоприменительной практикой к публичным высказываниям. Фокус в том, что подобная практика существует во многих государствах с «настоящей демократией». Людям позволено болтать, но многие уравнивают свободу слова со «свободой базара». Свобода слова – это не только право, но и сопутствующая ей ответственность. Базарящему или любителю оскорбительных «мемасиков» необходимо как следует зарубить на носу, что публично озвученные ими хохмочки могут быть кому-то очень не по душе, вплоть до судебного иска.

В странах Европы, той самой, Западной, существуют довольно строгие законы, осуждающие пользователей интернета не только за репосты, но даже за «лайки» оскорбительных публичных сообщений. В качестве примера можно привести историю 45-летнего швейцарца, поддержавшего оскорбительный комментарий в Facebook. В мае прошлого года суд оштрафовал поддержанта на 4,1 тыс долларов. Можно найти и другие примеры.

«Отвечать за базар» – это правило действует не только в уголовной среде, но и в демократических обществах, где закон является главным приоритетом общественной жизни. Не нравится закон – добивайтесь его отмены или серьёзной правки, но всем любителям плевать на общественное мнение и пописать против ветра, следует твёрдо помнить, что утираться в конечном итоге придётся им.