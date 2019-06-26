Ехануров ожил и отгоняет бурятских танкистов

26.06.2019, Киев, Игорь Петров

Поддержка пророссийских сил на Украине не превысит 16%, поскольку Ехануров сотоварищи так хотят.

Об этом в эфире ютуб-канала Guildhall заявил сам экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я пока не нахожу пророссийский реванш в Украине. И я не думаю, что он будет. Мы не допустим. Ни в коем случае!

Украинское общество уже достаточно подготовлено и имеет опыт. Больше 16% не будет людей, которые будут за Россию в том виде, в каком она есть.

Не будет этого. И потом, украинец никогда, ни при каких обстоятельствах не простит того соседа, который оттяпал у него кусок земли. Это – враг на всю жизнь», – отрезал Ехануров.