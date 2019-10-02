Ехануров пугает Бурятией украинцев, думающих о переезде в Россию
Украинцы, которые получили или хотят получить российские паспорта, якобы должны будут выехать за Урал.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр страны Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Еханурова, за счет украинцев Россия может решить демографическую проблему.
При этом экс-министр обороны «незалежной» прибег к прямой и примитивной лжи, утвеждая, что кто-то в России будет специально отлавливать получивших российское гражданство украинцев и навязывать им против воли определенное место жительства.
«Нам нужно сейчас, всем украинцам хорошо подумать и начать говорить хотя бы, чтобы не начали потом толкать и бросаться друг на друга – нам нужно сейчас определиться в какой степени каждый из нас может пойти, на какой компромисс, на что.
Это человеческое измерение, начиная с формулы: «За Уралом навалом земли, Путин вам даст все и идите туда ради бога. И все, кто получил российские паспорта, идите туда, чтобы духа вашего не было. И те, кто хочет получить российские паспорта – получайте и бегите».
Потому что у России есть одна из сверхзадач, у них проблемы демографические. Если посмотреть структуру, то Поволжье и Северный Кавказ большой плюс, а все остальные – в минусе.
Собственно, российского населения становится все меньше и меньше. И они хотят получить от нас довольно качественное с их точки зрения населения, потому раздают паспорта», – пугает ещё не разбежавшихся украинцев Ехануров.
Примечательно, что Юрий Ехануров является бурятом по национальности, родившимся в Якутской АССР.
Спасибо!
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