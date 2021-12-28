Ехануров: Украина хочет в НАТО, но там готовы лишь выражать обеспокоенность

На заседании Совета НАТО-Россия, которое может состояться 12 января 2022 года, России не будут предъявлять никаких претензий по поводу ситуации на Украине.

Об этом в эфире канала UkrLive с тревогой сообщил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, они примут решения, что в случае каких-нибудь катаклизмов они будут выражать не обеспокоенность, а глубокую обеспокоенность. На этом всё и закончится», – отметил он.

«Я участник бухарестской встречи 2008 года. Тогда речь шла о плане действий по членству в НАТО для Украины, мы были в одном шаге, были рядом. Это было после мюнхенского выступления Путина, там было достаточно резкое выступление.

К нам подошёл президент США, если помните, государственным секретарём была Кондолиза Райс, вот вместе с ней подошли, и обратились к Ющенко, говорят: «господин президент, я сегодня утром встретился с Меркель, встретился с Саркози, я разговаривал со многими, и ответ был такой: вы у себя в Украине разберитесь сначала, хотите ли вы в НАТО или не хотите».

Ющенко начал говорить что да, хотим, а ему сказали: «ваша премьер только что была в Брюсселе она сказала совершенно противоположное».

Потом произошла краткая встреча с Меркель, она очень жёстко отрезала и сказала: «мы не закрываем вам дверь, но и сейчас мы её вам не откроем».

Сейчас она пошла в отставку, и наши просят: «ну всё-таки, продайте нам оружие», на что был ответ «категорически нет». И одновременно, буквально в последний день, она успела подписать контракт на продажу 4,5 млрд долларов Египту, где тоже не такая простая обстановка.

Понимаете, вот такой подход. Понимаете, мы хотим европейские ценности, но мы должны понимать, что они очень эгоистичны, что они думают про себя, о своей стране – в первую очередь», – сказал Юрий Ехануров.