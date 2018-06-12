12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Ехануров уверяет, что украинцы не согласны забыть о Крыме в обмен на Донбасс

Украинцев не устраивает предложение забыть о Крыме в обмен на возвращение Донбасса.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» выразил экс-премьер Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них (России – прим. ред.) одна песня – «забудьте о Крыме, а мы вам Донбасс скинем». Но это не устраивает граждан Украины. Люди чувствуют, что отношение народа к событиям, которые происходят в стране, к каждому погибшему, раненому, и отношение этого правящего узкого слоя, всё больше расходятся. Поэтому такое отношение, что две трети украинцев не видят эту власть в будущем году опять у руля страны», – сказал он.