12.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина

Ехануров уверяет, что украинцы не согласны забыть о Крыме в обмен на Донбасс


Украинцев не устраивает предложение забыть о Крыме в обмен на возвращение Донбасса.

Такое мнение в эфире телеканала «NewsOne» выразил экс-премьер Украины Юрий Ехануров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них (России – прим. ред.) одна песня – «забудьте о Крыме, а мы вам Донбасс скинем». Но это не устраивает граждан Украины. Люди чувствуют, что отношение народа к событиям, которые происходят в стране, к каждому погибшему, раненому, и отношение этого правящего узкого слоя, всё больше расходятся. Поэтому такое отношение, что две трети украинцев не видят эту власть в будущем году опять у руля страны», – сказал он.

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