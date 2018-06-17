Политнавигатор - Новости России и Украины
17.06.2018, Авдеевка, Владимир Гладков
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Донбасс, Общество, Происшествия, Спорт, Туризм, Украина

Ехавшие на футбол в Ростов швейцарские болельщики едва не очутились на передовой в Донбассе


Группа футбольных болельщиков из Швейцарии чуть не заехала на передовую в зоне проведения так называемой ООС в Донбассе, совершенно не подозревая о том, что тут пролегает линия фронта, а Украина считает эти территории “оккупированными”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская волонтёрка Анна Домбровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Болельщики ехали на матч Бразилия – Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через оккупированный Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в оккупированной Амвросиевке!», – возмущается украинка.

Волонтёр возмутилась тем, что у туристов пограничники не спросили цель визита при пересечении украинской границы. Также её смутили надписи на машине, свидетельствующие, что болельщики едут в Россию на мундиаль.

«Вот любопытно, а при пересечении границы Украины или на блок-постах на въезде в зону ООС у туристов вообще не спрашивают цель поездки? У швейцарцев в машине на торпеде красовался сувенирный кубок мира, а надписи на кузове однозначно указывали, что они едут в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018!», – возмутилась Домбровская.

«Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону, если поездка в страну-оккупант вообще может быть безопасной…», – добавила девушка.

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