Ельцин-центр должен быть снесён до основания как символ постсоветской коррупции – Михеев

22.02.2021, Москва, Елена Острякова

Борьбу с коррупцией в России нужно начать со сноса Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю начать переосмысление со сноса Ельцин-центра. Вот Путин на 90 лет Ельцина сказал, что мы должны с уважением относиться. А я не согласен. Я не имею никакого уважения к Ельцину. Снести его к едрени фени. Этот мавзолей Ельцина отождествляет те принципы коррупции, которые были заложены после 91-го года.

Хотите ему молиться? Зачем, для чего. Все борцы с коррупцией должны круглосуточный пикет у Ельцин-центра держать, потому что он и был отцом коррупции. Это они так распилили. А мы ему мавзолей построили», – сказал Михеев.