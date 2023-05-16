«Ельцин-центр» как чудил, так и чудит», – Зюганов призывает не удивляться террору на новых территориях

Елена Острякова.  
16.05.2023 15:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Россия, Терроризм


Россия должна организовать на вновь приобретенных территориях Украины не только воспитательную работу среди молодежи, но и разъяснительную – для старшего поколения, иначе ее захлестнет терроризм.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна организовать на вновь приобретенных территориях Украины не только воспитательную работу среди молодежи,...

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«Если мы сейчас не поработаем в новых регионах со старшим поколением, мы захлебнемся в терроризме. Вы видите, как он расползается. Это требует очень умной и тонкой работы», – сказал Зюганов.

При этом он призвал не забывать о пятой колоне внутри самой России.

«Хотел бы обратить ваше внимание на пятую колонну. Нас втаскивают в новую приватизацию. «Ельцин-центр» как чудил, так и чудит. Как грязной работой занимались на выборах, так и продолжается», – сказал Зюганов.

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