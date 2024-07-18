«Ельцин-центр» не только не закрывают – его хотят расширить на Москву

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Пикет против открытия в столице филиала «Ельцин-центра» прошел сегодня в центре Москвы.

Мероприятие проводилось в форме встречи с избирателями депутатов от КПРФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считаем, что в условиях проведения СВО на Украине и противостояния натиску коллективного Запада необходимо всемерно и неустанно содействовать укреплению патриотизма граждан страны. Мы уверены, что, стремясь открыть филиал Ельцин Центра в Москве, нынешняя власть идёт на такой шаг ради подспудной политической легитимации продолжаемого ею неолиберального олигархического курса, начатого в 90-е годы «реформаторами» ельцинского разлива. Такая политика губительна для нашей страны», – говорится в заявлении, принятом по итогам пикета.

Участники встречи выразили свой решительный протест против открытия в Москве в объекте культурного наследия России – усадьбе Долгоруковых-Бобринских – филиала Ельцин-центра и потребовали закрыть «основной» Ельцин-центр в Екатеринбурге.

В мероприятии участвовали депутаты Государственной Думы, Московской городской Думы, муниципальных собраний, кандидаты в депутаты столичного парламента VIII созыва.

На прошлой неделе Госдума в седьмой раз не стала рассматривать законопроект, предусматривающий закрытие «Ельцин центра» в Екатеринбурге. Законопроект последовательно включался в повестку всех заседаний, начиная с 25 июня 2024 года, но каждый раз оставался без рассмотрения. Следующее заседание Госдумы, на котором могут рассмотреть данный проект закона, пройдет 23 июля 2024 года.

Законопроект, который фактически предусматривает закрытие «Ельцин центра», внес коммунист Владимир Исаков. По его замыслу, президентские центры должны быть только у тех экс-президентов, кто занимал свой пост после 2000 года. Правительство РФ отказалось поддерживать эту инициативу, а профильный комитет по культуре рекомендовал отклонить законопроект.

В самом «Ельцин Центре» утверждают, что с 2022 года сократили количество мероприятий с политическим подтекстом. Тем не менее, 19 июля там запланировано выступление сотрудника израильского «Центра российских исследований» (ЦРИ) Чубайса Александра Архангельского, который активно выступает против СВО.

А в июне свои мастер-классы для детей в «Ельцин-центре» провела соавтор клипа про смерть русских солдат одиозной Pussy Riot художница Алиса Горшенина. В клипе участники группы пляшут вокруг тела русского солдата и кричат: «Мы вас не простим и растопчем останки!».