«Ельцин-центр» потребовал от Путина не мешать Украине бомбить Донбасс

Екатеринбургский «Ельцин-центр» выступил против проведения спецоперации Вооруженных сил России на Украине.

При этом, авторы текста заявления демонстративно использовали написание «в Украине», передаёт коррепондент «ПолитНавигатора».

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Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов. Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», – говорится в заявлении.

«24 февраля 2022 года наша страна приняла решение провести специальную военную операцию в Украине. В 1991 году Россия и Украина сообща сделали выбор своей судьбы – отказавшись от наследия СССР, начали непростой путь в сообщество цивилизованных стран, к демократии и рынку.

Ранее дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева выступила против операции по освобождению Украины в соцсети.

Комментарии под заявление «Ельцин-центра» в «фейсбуке» весьма нелицеприятные. Поддерживают заявление организации в основном украинцы и россияне, проживающие за рубежом. Остальные пользователи разместили под сообщением критические отзывы:

«А почему не требовали прекратить бомбежки Донбасса?!»

«А почему вы молчали 8 лет? Продались за визы? Не стыдно за гос деньги граждан России отстаивать интересы США».

«Вы чего, третий день бухаете? Что вы несете? Вы в своем уме? Вы же русскую государственную сиську сосёте не отрываясь. Отобрать же могут, что сосать будете? Беспокоюсь за вас».

«Пост мерзавцев!!!!».

«Когда же вас, мразей, разгонят и прересажают к чертям!!!».

«Ну не любит народ ни Ельцин центр , ни Ельцина… Слава богу,мне и моей семье выжили в то время, но не всем тогда так повезло – это был настоящий геноцид русского народа в 90 года только единицы поимели благодаря Ельцину и его команде…А решение ВВП и я поддерживаю ибо не ….»