Ельцин-центр тайно провел патриотическое мероприятие

04.06.2022  18:07 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Россия


Оплот либерализма на Урале «Ельцин-центр» на прошлой неделе впервые в своей истории провел патриотическое мероприятие «Диалоги с героями».

130 студентов местных вузов встретились с участниками Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, чеченских войн и даже освободителем ЛНР Семеном Коробейниковым.

Оплот либерализма на Урале «Ельцин-центр» на прошлой неделе впервые в своей истории провел патриотическое...

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Его участие можно назвать сенсацией, ведь «Ельцин-центр» выпустил на своем официальном сайте заявление с призывом прекратить военные действия на Украине на третий день спецоперации. После этого депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер предложил закрыть центр и создать на его базе Дворец ветеранов, ветеранские организации Свердловской области назвали «Ельцин-центр» «логовом зверя» и потребовали передать здание Уральскому центру ветеранов боевых действий «Отчизна». Также звучали предложения открыть в центре музей «предательства элит».

Примечательно, что о «Диалоге с героями» рассказали местные СМИ, сайт Уральского университета, но не сам «Ельцин-центр». Ни на сайте учреждения, ни в его соцсетях информации об этом нет. Видимо скандал в патриотических кругах пугает уральских либералов меньше, чем недовольство родной либеральной среды.

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