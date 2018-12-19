Ельцин-центры бессильны: В российском обществе усиливается просоветский тренд

19.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Большинство россиян сожалеют о распаде Советского Союза.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного в период с 22 по 28 ноября «Левада-Центром», признанного в РФ иностранным агентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В опросе участвовали граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет из 136 населенных пунктов РФ.

Так, ностальгирующих по СССР оказалось 66% против 25% тех, кто не жалеет о развале Союза. Социологи отмечают, что это самый высокий показатель за последние 13 лет. Примечательно, что за последний год число сторонников Советского Союза выросло на 8% и на 10% оно увеличилось, по сравнению с 2016 годом.

Больше всего россияне сожалеют из-за разрушения единой экономической системы – 52%, чувства принадлежности к великой державе – 36% и огорчены ростом взаимного недоверия и ожесточенности – 31%. При этом, 60% опрошенных уверены, что развала Советского Союза можно было избежать.

«Тренд на усиление ностальгии по Советскому Союзу становится все заметнее – в 2018 году доля «сожалеющих» в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно). Стоит подчеркнуть, что это наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет замеров общественного мнения», – говорится в результатах исследования.