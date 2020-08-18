Ельцин, Козырев, Дудь: динозавры вымерли, но не все

18.08.2020, Москва, Платон Беседин

Мой любимчик Юрий Дудь позвал на интервью очередного гостя. На этот раз человека, тесно связанного с русским роком – Михаила Козырева. Кроме прочего, известного своими отчаянными либеральными взглядами. Что поразило лично меня в этом зрелище – как быстро уходят провозглашённые и самопровозглашённые герои прошлых лет.

Козырев связан с множеством апостолов и пророков русского рока. Собственно, кого-то он приютил, кого-то продвинул – этот Говард Стерн русского шоу-бизнеса, под которого «косит» сам Михаил. Тщетно и безуспешно, надо сказать, «косит». Впрочем, это тема для отдельной истории – то, как беззастенчиво русские рокеры передирали западные образцы. Сейчас важно другое.

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Ведь в своё время все эти персонажи – Гребенщиков, Макаревич, Шевчук, Кинчев, Бутусов и прочие – боролись за светлое будущее вдали от «чудовищного и ужасного совка». И многие – в том числе, и я – с удовольствием слушали их песни. Они казались такими глубокомысленными и яркими. Многие и сейчас кажутся, но – не все.

Потому что в определённый момент от всего это повеяло затхлостью и тоской. И рок-тусовка превратилась в сборище тучных стариков, бубнящих заскорузлые мантры, которые более не только не актуальны, но и скучны (последнее в мире тотального веселья есть куда более страшное преступление). И, глядя на некоторых героев прошлых лет, вспоминается из Маяковского: «Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста где-то недокушанных, недоеденных щей…».

Так и Козырев вещает нам: «С уважением и благодарность я отношусь к Борису Николаевичу Ельцину. Считаю, что все, что произошло со мной, я этому обязан двум людям: Михаилу Сергеевичу Горбачеву и Ельцину. Это пафосно и примитивно звучит: во времена правления Ельцина это был единственный президент в моей жизни, за которого я был готов жизнь отдать».

И я сейчас даже не о том, что именно два этих персонажа – Горбачёв и Ельцин – обрекли миллионы людей на нищую, постыдную жизнь, в которой их сношали и унижали так, как психам и извращенцам от власти и бандитизма было угодно, а также, по сути, пытались отнять саму идею того, что русский человек достоин нормальной жизни.

Нет, я сейчас всё же о том, что, изрекая подобное, как и многое другое в своём интервью Дудю, Козырев не понимает, насколько резонирует с нынешней эпохой, насколько он вне её, насколько он выброшен из реалий и народного сознания. И он, по сути, превратился в одного из тех, против кого сам когда-то боролся – в серого партработника. Только ныне защищает этот кафкианский персонаж не условных Брежнева, Андропова, Громыко, а Ельцина.

Не понимает «динозавр» Козырев, что народ презирает и Бориса Николаевича, и самого Михаила. Потому что народ накушался той баланды из 90-х, когда страну продавали за спирт Рояль и «ножки Буша». Нет, спасибо, такого больше мы не хотим. И никогда не позволим сделать.

Впрочем, судя по комментариям, всё-таки находятся те, кто доверчиво внимает Козыреву. Кто же это? Привычная паства Дудя, которой он втирает сказки о розовой жизни из 90-х – школота. Она той жизни не застала, но зато ненавидит жизнь нынешнюю – почему? Да потому что такова вечная экзистенция молодого русского бытия – привет «Бесам» Достоевского – ненавидеть государство. И ненависть эта растёт пропорционально сытости.

На смену брюзжащим старикам, прикончившим страну, приходят другие старики – пусть и у них молодые лица. Но это не значит ровным счётом ничего, потому что в сути своей они глубоко вторичны. Ведь как пел один из кумиров прошлых лет: «Некоторые старятся раньше, чем успевают начать взрослеть». И он же потом исполнял: «Где та молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли? Её нет, нет, нет…».