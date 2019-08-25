Ельцина записали во враги Украины. Посмертно

25.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Борис Ельцин был отнюдь не другом самостийной Украины, он был готов вернуть отколовшиеся земли военным путем, однако в то время Россия экономически оказалась слишком слаба.

Об этом в эфире телеканала «Рада ТВ» заявил народный депутат Украины первого созыва и первый посол Украины в РФ Владимир Крыжанивский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я стал представителем Украины в России, я очень быстро понял, какую угрозу представляет наш сосед. Я помню, как меня спрашивали на пресс-конференции тогда в Москве: «Слушайте, у вас на Украине, говорят, что у офицеров, которые принимают присягу, спрашивают, могут ли они при определённых обстоятельствах воевать с Россией, неужели у вас может быть такое?».

На то время я уже видел, что такое наш большой брат. Я сказал: «А как вы думаете? Офицер, если на него нападёт, если на Украину нападёт враг, он может думать о том, что делать? Если Россия сунется к нам – понятное дело, они будут воевать с Россией».

Им казалось это невозможным, но, послушайте, прошло сколько? Всего-ничего. Меня несколько даже удивляет то, что человек, вроде такой, что должен была видеть наперёд, глубже, чем другие, когда Леонид Макарович говорит: «Ну, если бы был Ельцин, такого, как сейчас, не было бы». Ой, Боже, знаете, просто удивляет. За те три года, что я был там, я так понял: да Ельцин пошёл бы дальше. Почему не пошёл? А потому что стоимость барреля нефти была в 10 раз меньше. Не было чем загнобить Украину и заставить», – рассказал украинский дипломат.