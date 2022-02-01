Ельцинисты создают проект по обелению 90-х и очернению СССР

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Российские либералы предпримут попытку создать положительный образ 1990-х годов в общественном мнении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует запускаемый Фондом Гайдара при участии Ельцин-центра проект «405 дней реформ».

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Как сообщает сайт «Новый день», на пресс-конференции в Екатеринбурге исполнительный директор Фонда Егора Гайдара, сын бывшего премьера Петр Гайдар, авторы проекта «искали способ, как вернуть людей в то время», для решили создать в сети своего рода ретроспективный живой журнал.

В свою очередь директор Музея Ельцина Олег Лутохин говорит, что организаторы планируют пригласить в Екатеринбург экс-вице-премьера Александра Шохина, «отца» приватизации Анатолия Чубайса.

А министр экономики РФ в 1992-1993 годах Андрей Нечаев сокрушается, что «к большому сожалению, о том времени существует очень много мифов – проклятые 90-е и так далее».

«Наша задача – показать, какова была реальная ситуация, и частично развеять мифы, неприятные для правительства Ельцина и Гайдара»,- отметил Нечаев.

Он также призвал «развеять мифы об СССР».

«Общество очень разное, наша задача – дать людям факты и дополнительные аргументы, потому что то, что мы слышим из зомбоящика, – это очень односторонняя оценка этого периода. Молодежь, которая застала эти события в детском или юношеском возрасте или не застала вовсе, просто не знает ситуации. И от этого же незнания рождаются мифы об СССР. Важно их развеять, рассказать, какова была социально-экономическая система в СССР», – говорит экс-премьер.

Он также заявил, что в стране произошел серьезный «откат» от экономической политики 90-х: 70% ВВП производится государственными или подконтрольными государству предприятиями, всерьез обсуждается вопрос о государственном регулировании цен.

«Если это будет сделано, это кончится возвратом дефицита, с которым мы попрощались 30 лет назад», – считает Нечаев.