Ельцинский администратор: Украина победит – России останется часть Донбасса и пол-Крыма

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Украина способна контратаковать для захвата Причерноморья и может быть даже части приазовской зоны, чтобы с этих позиций выходить на переговоры.

Об этом в интервью бежавшему в США российскому либералу-иноагенту Константину Боровому заявил замглавы администрации Ельцина в 1996–1998 годах, начальник управления КГБ по Москве и Московской области после путча ГКЧП в 1991 году Евгений Савостьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее вероятное развитие событий – Украине всё-таки удастся отбиться, удастся завладеть причерноморской зоной и может быть даже частью приазовской зоны. С этих позиций, возможно, будет достигнуто прекращение военных действий. В рамках переговоров на далёкое будущее может пойти речь о том, чтобы, признав суверенитет Украины над всей её территорией, Россия на какой-то срок согласится с арендой части территорий. Половиной Крыма, частью Донбасса и Луганска», – рассуждал ельцинский подонок.

«Тем более, средств на восстановление Донбасса и Луганска потребуется немеряно. Я думаю, что тут могут с удовольствием задачу восстановления этих регионов на плечи России переложить», – фантазировал Савостьянов.