Ельцинский администратор: Украина победит – России останется часть Донбасса и пол-Крыма

Максим Столяров.  
02.04.2024 21:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1230
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина способна контратаковать для захвата Причерноморья и может быть даже части приазовской зоны, чтобы с этих позиций выходить на переговоры.

Об этом в интервью бежавшему в США российскому либералу-иноагенту Константину Боровому заявил замглавы администрации Ельцина в 1996–1998 годах, начальник управления КГБ по Москве и Московской области после путча ГКЧП в 1991 году Евгений Савостьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина способна контратаковать для захвата Причерноморья и может быть даже части приазовской зоны, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Наиболее вероятное развитие событий – Украине всё-таки удастся отбиться, удастся завладеть причерноморской зоной и может быть даже частью приазовской зоны. С этих позиций, возможно, будет достигнуто прекращение военных действий. В рамках переговоров на далёкое будущее может пойти речь о том, чтобы, признав суверенитет Украины над всей её территорией, Россия на какой-то срок согласится с арендой части территорий. Половиной Крыма, частью Донбасса и Луганска», – рассуждал ельцинский подонок.

«Тем более, средств на восстановление Донбасса и Луганска потребуется немеряно. Я думаю, что тут могут с удовольствием задачу восстановления этих регионов на плечи России переложить», – фантазировал Савостьянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть