Ельцинский министр-перебежчик гордится плохим знанием русского языка

Елена Острякова .  
18.08.2023 22:48
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина


Министр иностранных дел СССР и России, работавший во времена президентства Бориса Ельцина Андрей Козырев забыл русский язык. Он написал свои мемуары по-английски и не может их сам перевести.

В этом он признался в интервью ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр иностранных дел СССР и России, работавший во времена президентства Бориса Ельцина Андрей Козырев...

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«К сожалению они только на английском языке, потому что я их написал на английском. Но есть перевод. Его сейчас делает выдающийся журналист. Он владеет русским языком лучше, чем я. Он готовит перевод. Это как Маршак переводил Шекспира. Во-первых, я не Шекспир, но и он не Маршак. Но перевод очень хороший. Превратить его в литературный текст, как этот человек, я бы не смог. Потому что я не писатель, особенно по-русски», – сказал Козырев.

Он приписывает себе заслугу сохранения за Россией места в Совете безопасности ООН.

«Сейчас я глубоко переживаю, что это вето оказалось в таких руках, которые способны безмозгло и преступно развязать войну против братского народа», – трепался изменник.

Козырев уехал из России в США в 2012 году и периодически публикует в американских СМИ статьи против «путинского режима». В России экс-министра считают американским прислужником, который по старой привычке озвучивает то, что желают услышать в США. При этом журналистами выражалось удивление, каким образом государственный секретоноситель такого уровня имеет постоянное место жительства в США, «если он не является перебежчиком и изменником Родины».

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