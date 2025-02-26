Ельцинский министр: «Украине бы ядерное оружие – тогда все заговорят по-другому»

Лучшей гарантией безопасности для Киева было бы ядерное оружие и понимание Запада, что в случае нападения на Украину кем-либо, оно будет применено, и всё заражение пойдёт на Европу.

Об этом на канале «FreeДом» заявил бежавший в США либерал и иноагент Андрей Козырев, возглавлявший во времена президентства Бориса Ельцина МИД РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сейчас немедленно обзавёлся ядерным оружием со стороны Украины – и ни у кого бы ничего не спрашивал. Если думают, что при появлении украинского ядерного оружия Запад и США откажутся помогать – ничего подобного, наоборот. Во всём мире будет страшная истерика, но в итоге… Представьте, ядерное оружие у Украины, и Европа, которая сейчас не хочет потратить лишнюю копейку на то, чтобы как следует помогать, это богатейшая часть мира, богатейшие государства, вооружённые до зубов или имеющие прекрасное оружие, начиная с Германии и заканчивая ядерной Францией. И в НАТО то же самое. А будет ядерное оружие, то извините за цинизм – такая простая ситуация, как была в Чернобыле. В силу розы ветров атомное заражение, скорее всего, понесёт на Запад. И тот же венгерский, который проституирует и говорит, что надо бросить Украину, тогда он заговорит по-другому. Потому что если Украина при необходимости обороны применит ядерное оружие, то заражение понесёт на Венгрию, как это было с Чернобылем», – вещал Козырев.