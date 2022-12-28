Ельцинский министр: Замечательно, если Украина вступит в НАТО

28.12.2022  15:33 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия


Россия должна способствовать вступлению Украины в НАТО.

Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил бывший министра иностранных дел РФ Андрей Козырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна способствовать вступлению Украины в НАТО. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф»...

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«Для интересов России замечательно было бы, если б Украина вступила в НАТО и ЕС. Это бы приближало Россию к европейской цивилизации, к европейским институтам. Это то, о чем можно только мечтать.

Режим, который сейчас там, он антироссийский, потому что он смотрит не на Запад, где будущее России и Украины, потому что там наиболее развитые демократический страны, а смотрит почему-то в противоположную сторону. Это одна из причин, почему они устраивают войну на Украине.

Потому что они боятся примера Украины. Это варварская преступная политика по отношению и к Украине, и к России», – сказал Козырев.

Сам предатель Козырев сейчас живет и работает в США.

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