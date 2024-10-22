Ельцинский вице-премьер надеется, что Россия свернет СВО, вопреки военным успехам

Елена Острякова.  
22.10.2024 12:55
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Украина


Россия и Украина подошли к критическому дефициту своих ресурсов, а потому конфликт якобы близится к ничьей.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Украина подошли к критическому дефициту своих ресурсов, а потому конфликт якобы близится...

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«Это можно по аналогии с шахматной партией рассмотреть. Ведь когда дело движется к ничьей, люди ведь не доводят ситуацию до последнего. Они за десятки ходов до конца пожимают друг другу руки и говорят: ничья. Если к ничьей дело идет, остановитесь, пожмите друг другу руки и разойдитесь. Нет, надо доубивать несколько десятков, а то и сотен тысяч людей, изуродовать, покалечить их, разрушить города. А то не ясно, что дело к ничьей идет», – сказал Кох.

Так он прокомментировал прогноз длительности СВО от МВФ. Если в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, то в новом прогнозе это уже базовый сценарий. В худшем случае МВФ видит окончание военного конфликта к середине 2026 года. Варианта с победой Украины МВФ не видит.

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