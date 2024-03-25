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Занимавшийся распродажей государственного имущества в 90-е годы, а ныне сбежавший в Германию, аферист Альфред Кох горячо поддерживает Украину в том, что она игнорирует просьбы, якобы звучащие из США, – прекратить обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Об этом он заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно правильно. Мне вообще эта операция со стрельбой по НПЗ очень нравится. Ведь все сообщения так или иначе заканчиваются тем, что человеческих жертв нет. Это просто идеальное мероприятие», – восторгается Кох.

Он считает, что удары нужно продолжать – и распространить их на нефтеналивные терминалы.

«Эта программа имеет огромную перспективу, и я не понимаю, почему ее нужно прекращать. Нет ни малейших оснований. Мало ли, что в Америке выросли цены на бензин на 15%. Ничего, потерпите. Пусть это будет ваш вклад в победу, дорогие американцы. Если не даете денег и оружия, будете таким образом финансировать войну», – рассуждал Кох.

Ранее британская Financial Times писала, что США требуют от Киева прекратить удары по российским НПЗ, поскольку они могут привести к росту мировых цен на нефть. FT отмечает, что в этом году мировые цены на нефть уже выросли примерно на 15%, до $85 за баррель.