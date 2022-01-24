«Еле живы»: киевские пропагандисты дали оценку ВСУ

24.01.2022  13:39 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина не готова к масштабному вторжению со стороны России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер обслуживающей интересы украинских спецслужб пропагандистской организации InformNapalm Михаил Макарук.

Украина не готова к масштабному вторжению со стороны России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



По его словам, в стране не хватает дизеля, бронетехники и ракетного вооружения.

«Ракетная программа еле жива, по бронетехнике заказов мы не видим. По танкам, по бронетранспортерам идет реформа насыщения артиллерийского вооружения. То есть у нас его не хватает – стволы изнашиваются, нужно искать новые варианты. «Богдана» (самоходная артиллерийская установка, – авт.), которая должна была бы уже входить в войска, ей не дают финальных испытаний сделать – вообще нонсенс», – заявил Макарук.

Также в эфире было сказано, что Украина провалила закупки отечественных противотанковых комплексов «Стугна» и «Корсар».

«У меня есть ответ о том, что у нас пусковых «Стугн» всего 191 штука. На всю украинскую армию, на все тысячи километров границы с врагом. У нас 191 «Стугна» на 1500 танков. Ракет много – я не буду называть сумму, но ракет тысячи. Но это неэффективное использование бюджетных средств», – заявила бывший член парламентского комитета по обороне Татьяна Черновол.

С «Корсарами», по ее словам, ситуация лучше, но и их в армии всего 400 единиц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть