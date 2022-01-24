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Новости Украины

Украина не готова к масштабному вторжению со стороны России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер обслуживающей интересы украинских спецслужб пропагандистской организации InformNapalm Михаил Макарук.

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По его словам, в стране не хватает дизеля, бронетехники и ракетного вооружения.

«Ракетная программа еле жива, по бронетехнике заказов мы не видим. По танкам, по бронетранспортерам идет реформа насыщения артиллерийского вооружения. То есть у нас его не хватает – стволы изнашиваются, нужно искать новые варианты. «Богдана» (самоходная артиллерийская установка, – авт.), которая должна была бы уже входить в войска, ей не дают финальных испытаний сделать – вообще нонсенс», – заявил Макарук.

Также в эфире было сказано, что Украина провалила закупки отечественных противотанковых комплексов «Стугна» и «Корсар».

«У меня есть ответ о том, что у нас пусковых «Стугн» всего 191 штука. На всю украинскую армию, на все тысячи километров границы с врагом. У нас 191 «Стугна» на 1500 танков. Ракет много – я не буду называть сумму, но ракет тысячи. Но это неэффективное использование бюджетных средств», – заявила бывший член парламентского комитета по обороне Татьяна Черновол.

С «Корсарами», по ее словам, ситуация лучше, но и их в армии всего 400 единиц.