Елена Гуськова: «Россия и Сербия исторически идут в одной связке»

Что получила Россия после переговоров президентов Владимира Путина и Александра Вучича в Сочи? Почему Запад относится к сербам также, как и к русским? Удастся ли США, ЕС и Сараево дожать лидера боснийских сербов Милорада Додика?

Об этом, и о много другом «ПолитНавигатору» рассказала доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, сенатор Республики Сербской БиГ Елена Гуськова.

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Помнится в 90-е, в кругу русских сербофилов нередко бытовали разговоры в духе, ну когда же Россия повернется к сербам лицом, как в их поговорке «Нас с русскими 300 миллионов…»? На ваш взгляд итог встречи Путина и Вучича в Сочи – это тот самый долгожданный поворот лицом к сербам?

– Я думаю, поворот в сторону Сербии случился намного раньше. Уже в начале этого века, после того, как сменилось руководство нашей страны. Потому что до этого все 90-е годы во время конфликта в Югославии Россия была очень невнимательна и равнодушна к тем событиям, которые происходили на Балканах.

В чем выражалось наше отношение к Сербии после того, как прошли 90-е? Конечно, оно не было комплексным, как хотелось бы может. Но, тем не менее, у нас была развивалась торговля и прежде всего экономические связи, у нас налаживалось военное сотрудничество, был подписан договор об этом. Начались визиты в Россию политических партий, и сотрудничество политических партий было налажено довольно неплохо, мы наблюдали очень тесные парламентские связи, и на уровне правительств были созданы организации по сотрудничеству. Я уже не говорю про научное сотрудничество и так далее.

И то, что произошло в ходе встречи в Сочи – это продолжение всех этих процессов. Во время последнего кризиса (связанного с возвращением Крыма – ред.) Сербия не стала вводить санкции против России, первой из зарубежных стран начала употреблять и производить нашу вакцину «Спутник V».

И мне кажется, то, что связано с экономическим сотрудничеством очень важно не только для самой Сербии, но и для всей Европы.

То, что Сербии итог этих переговоров более чем выгоден – это понятно, а что выиграла от них Россия?

– Россия показала всему миру, что с ней можно разговаривать, и нужно садиться за стол переговоров. С Россией надо обсуждать проблемы, а не наказывать Россию непонятно за что. Мне кажется у этих договоренностей, большой политический смысл, хотя для Сербии это серьезный успех, очень серьезная экономическая помощь и поддержка.

То есть мы теперь со спокойным сердцем можем утверждать, что Сербия полностью обезопасила себя в энергетическом плане на фоне того, что во всем остальном мире наблюдается жесточайший энергетический кризис?

– Нужно отметить, что в Сочи велся разговор и о строительстве атомной электростанции на территории Сербии, что для нее тоже очень хорошо. Сербия торгует электричеством в соседние страны, и если будет построена АЭС, то это, конечно, будет огромная поддержка не только для Сербии, но и для всего региона.

Подобные переговоры укрепили позиции действующего президента Александра Вучича перед предстоящими в 2022 году президентскими выборами. Будет ли Запад теперь пытаться поменять власть в Сербии?

– Предвыборная кампания очень важна для Александра Вучича, и те обрывки разговоры с Путиным, особенно, когда Владимир Владимирович поинтересовался о том, когда будут следующие выборы, и пожелал успеха Александру Вучичу, безусловно, играет тому на руку. И освещаться этот момент в Сербии и на Балканах, безусловно, будет очень широко.

Сменой власти в таких странах, а для США Сербия – это маленькая и несамостоятельная страна, хотя и непослушная, руководят, конечно, в Вашингтоне. Именно там готовился переворот по смене Милошевича, потом Тадича, это были очень хорошо подготовленные операции. Я нисколько не сомневаюсь, что торможение решения вопроса о независимости Косова может повлиять на то, что Вашингтон начал составлять новые планы по смене власти в Сербии, это не исключено.

Как объяснить тот момент, что в риторике ориентированных на Запад балканских лидеров постоянно звучит, что «Сербия и Россия дестабилизируют регион»?

– Россия и Сербия в связке идут очень давно. Сербов в Европе и США нередко называют «маленькие русские». Их считают такими же, как и мы. Если мы посмотрим на период Первой мировой войны, то увидим, как Германия и Австро-Венгрия, это даже в документах есть, просто мечтали стереть Сербию с лица земли. И Россия ввязалась в Первую мировую войну только для того, чтобы спасти Сербию. Очень много сербов было во время революции 1917 года на территории России. И если какая-то беда случается с Россией, сербы всегда готовы взяться за оружие, и идти нам помогать. Сколько немецких дивизий они удерживали на своей территории во время Второй мировой войны. Вот это сотрудничество и похожесть характеров, отношение к Западу, оно нас очень сильно сближает, плюс есть еще исторические связи, которые никто не может разрушить.

Мы очень близки по темпераменту, по духу, по отношению к друзьям. Для Сербии Россия всегда была матушкой, старшим братом. И в случае опасности всегда приходила на помощь, начиная с 18 века. Эта традиция сохранилась, поэтому сегодня позиция Сербии, связанная с внешнеполитическими задачами Европы, отличается от всех других стран, Белград не вводит санкции, торгует с нами на очень выгодных условиях, и в связи с этим Западу будет очень трудно найти такого человека, который бы удержался у власти в Сербии, будучи полностью прозападным.

Можно ли считать случайностью, что в последнее время из уст политиков разного уровня, а также в медиа постоянно делаются прогнозы о начале новых войн в Боснии, Косово и Украине? Является ли случайностью, тот момент, что Балканы тут называются параллельно с постсоветским пространством, либо же это часть какого-то большого плана?

– Последний конфликт, который возник в Боснии и Герцеговине, он не такой уж и серьезный. Если Европа решит урегулировать все эти противоречия силой, то тогда можно будет говорить о войне. Но я думаю, что этого не произойдет ни в Боснии, ни в Сербии (Косово – ред.). Что же касается Украины, то Россия точно не начнет эту войну, ее должна начинать Европа, но у Европы нет силы, которая может вести ее, на это способны только США или, допустим, НАТО. Но это не та причина, из-за которой может начаться война, в которую попытаются втянуть Россию. А происходящее сейчас нагнетание обстановки по замыслу тех, кто его затеял, должно действовать на руководителей Республики Сербской, Милорада Додика, на руководство России, чтобы мы шли на уступки, чтобы Додик шел на уступки.

Сама причина возникновения этого конфликта в Боснии и Герцеговине весьма незначительна. И эту проблему, в принципе, можно было бы решить, но никогда западные силы не решают возникающие в Боснии и Герцеговине проблемы, уступая сербам. Привыкли уступать мусульманам (бошнякам – ред.), хорватам, но сербам – никогда. Поэтому там идет такое жесткое противостояние, но все же я думаю, что этот вопрос можно будет скоро разрешить, потому что 9 января следующего года Республика Сербская будет широко отмечать тридцать лет со дня своего создания. Полагаю, будет и заседание республиканского Сената, членом которого я являюсь, и это как раз покажет силу, уверенность и возможность решения всех проблем мирным путем.

Человек, называющий себя Верховным представителем – Кристиан Шмидт, а также спецпредставитель США на Балканах Габриэль Эскобар, в недавних интервью заявили о том, что Милорада Додика удалось дожать, и тот отказался от планов создания армии Республики Сербской? Так ли это?

– Милорад Додик привык решать вопросы сразу, без отлагательства, и решительно. То, что Республика Сербская будет находиться в зависимом положении от Сараева, было намечено еще в 1995 году, когда подписывали Дейтонское соглашение. Но исторические пути удивительным образом повернули и привели Республику Сербскую к совершенно иному положению в Боснии и Герцеговине, она стали сильной, она стала решительной, она не прогибается под Верховных представителей, и очень часто Додик говорит «нет» в ответ на решения, которые предлагает Европа. До 2006 года Республика Сербская передала 68 своих собственных полномочий в центр – в Сараево. А потом, когда Милорад Додик пришел к власти, он сказал: «Нет, ребята, больше этого не будет. Мы и так остались без армии и очень многих ключевых органов, больше мы подобного делать не станем».

Я помню, как на одном из заседаний Сената Додик сказал: «Оказывается Западу можно говорить нет!». И на самом деле он стал проводить более просербскую политику, которая должна была поднять национальные интересы сербов и Республики Сербской на другой, более высокий уровень. И он этого добивается. Республика Сербская не просто стала сильной, уверенной в себе, она стала еще и фактором сербства на Балканах. В связи с этим хочу отметить, что Запад очень пугает возросшая сила Республики Сербской, ее уверенность и стабильность.

И кто там сейчас будет воевать? Там воевать некому. Часть своих сил боснийские сербы передали центру –в Сараево, но общие вооруженные силы все равно состоят из сербов, хорватов и мусульман, и чуть что сербы уйдут из них и сразу же начнутся внутренние столкновения. Западу этого не нужно, у Европы свои серьезные трудности в экономическом и политическом развитии, они постараются уломать Додика.

Можно ли Додика уломать? Да, он пойдет на компромисс, но главные цели Республики Сербской останутся теми же – процветание своей земли. У Додика тоже есть аргументы, которыми он фактически пугает Запад. Он говорит о том, что РС стремится к независимости, создаст свою собственную армию, но это все не ведет к войне. К войне может привести только серьезная позиция НАТО, которая может войти в Боснию силой и попытаться там что-то сделать. Но с сербами этот номер не пройдет, сербы тотчас же возьмутся за оружие. И натовцы, думаю, прекрасно это понимают.

А как вы думаете, Милорад Додик все-таки восстановит армию Республики Сербской или же с его стороны это просто риторика, действующая на нервы Западу и Сараево?

– Я думаю, сделать это будет очень трудно, и этот процесс может начаться только тогда, когда Республика Сербская будет в опасности.