Елена Зеленская: «Все наши дети будут националистами»

Вадим Москаленко.  
17.01.2023 22:32
  (Мск) , Давос
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если до февраля 2022 года на Украине якобы националистов было не так много, то после начала СВО кишеть ими начала буквальна вся страна.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявила супруга президента Украины Елена Зеленская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если до февраля 2022 года на Украине якобы националистов было не так много, то...

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«Они начинали свою агрессию с того, что начали называть нас националистами и так далее. На Украине не было так много националистов перед началом полномасштабного вторжения, насколько много их есть сейчас. Потому что национализм – это ответ на агрессию. Ты начинаешь защищать свою национальность, свою нацию перед агрессором. Когда нет агрессора, национальный порыв не настолько сильный. Они достигли того, что все наши дети будут националистами», – вещала Зеленская под аплодисменты зала.

Впав в раж, «первая леди» начала выдавливать у зрителей слезу, цинично перекручивая на свой лад сотни раз с 2014 года звучавшие истории о детях Донбасса, которые под обстрелами ВСУ давно научились по звуку различать калибры орудий и «прилёты», на что Европе было плевать все 8 лет.

«Это не может радовать, когда твои дети знают, как отличить звук ракеты от звука собственной ПВО и от звука иранского дрона. Это не должны знать дети, а они знают. У них нет никакой эмпатии к российским солдатам, к российскому политическому руководству и ко всем российским гражданам. Это изменится только тогда, когда эта страна, наш, к сожалению, сосед, поймёт, что нужно покаяться», – причитала супруга украинского президента.

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