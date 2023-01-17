Елена Зеленская: «Все наши дети будут националистами»

Если до февраля 2022 года на Украине якобы националистов было не так много, то после начала СВО кишеть ими начала буквальна вся страна.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявила супруга президента Украины Елена Зеленская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они начинали свою агрессию с того, что начали называть нас националистами и так далее. На Украине не было так много националистов перед началом полномасштабного вторжения, насколько много их есть сейчас. Потому что национализм – это ответ на агрессию. Ты начинаешь защищать свою национальность, свою нацию перед агрессором. Когда нет агрессора, национальный порыв не настолько сильный. Они достигли того, что все наши дети будут националистами», – вещала Зеленская под аплодисменты зала.

Впав в раж, «первая леди» начала выдавливать у зрителей слезу, цинично перекручивая на свой лад сотни раз с 2014 года звучавшие истории о детях Донбасса, которые под обстрелами ВСУ давно научились по звуку различать калибры орудий и «прилёты», на что Европе было плевать все 8 лет.

«Это не может радовать, когда твои дети знают, как отличить звук ракеты от звука собственной ПВО и от звука иранского дрона. Это не должны знать дети, а они знают. У них нет никакой эмпатии к российским солдатам, к российскому политическому руководству и ко всем российским гражданам. Это изменится только тогда, когда эта страна, наш, к сожалению, сосед, поймёт, что нужно покаяться», – причитала супруга украинского президента.