«Ему больно»: Британия спешит отнять у Абрамовича побольше денег

Елена Острякова.  
03.02.2025 16:11
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Бизнес, Великобритания, Госизмена, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Российский олигарх Роман Абрамович продолжает сопротивляться попыткам заставить его перечислить Украине все деньги, вырученные от продажи английского футбольного клуба «Челси».

На прошлой неделе британские СМИ развернули кампанию по обвинению Абрамовича в том, что он задолжал HMRC 1 млрд фунтов стерлингов за неуплаченные налоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский олигарх Роман Абрамович продолжает сопротивляться попыткам заставить его перечислить Украине все деньги, вырученные...

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«Гардиан» со ссылкой на утечку документов утверждала, что зарубежные фирмы миллиардера должны были заплатить британский налог на прибыль, полученной в результате сложной оффшорной инвестиционной схемы.

Абрамович якобы доверил почти половину своего состояния более чем 200 хедж-фондам. Хотя инвестиции были сделаны оффшорными компаниями, расположенными на Британских Вергинских островах, они контролировались в Англии.

Также BBC News сообщило, что миллиардер мог уклоняться от уплаты налогов на свои яхты в водах Евросоюза при помощи схемы, по которой они якобы сдавались в аренду. Среди яхт, которые якобы участвовали в схеме, упоминается 115-метровая Pelorus и яхта Eclipse длиной 162,5 метра – самая большая частная яхта в мире.

ФК «Челси» также мог получить выгоду от инвестиций хедж-фондов. Как ожидается, налоговое досье Абрамовича будет пересмотрено.

Представители Абрамовича отвергли обвинения в уклонении от уплаты налогов в ЕС. Они подчеркнули, что миллиардер «всегда действовал в соответствии с профессиональными налоговыми рекомендациями и не совершал никаких правонарушений».

Еще в начале 2023 года утверждалось, что российский миллиардер передаст Украине «историческую сумму» в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных им с продажи футбольного клуба «Челси». Однако, как заявил МИД Великобритании, официальные лица все еще продолжают вести переговоры с представителями Абрамовича об этом, а «Фонд помощи Украине» до сих пор не создан.

В настоящее время доходы заморожены на банковском счете в Великобритании. В январе 2024 года сообщалось, что Абрамович «предусмотрел, что его средства с продажи ФК Челси смогут использовать и в контролируемых Россией частях Украины». Однако британское правительство наложит вето на любой такой шаг.

Возможно упрямство миллиардера объясняется его любовью вовсе не к России, а к «Челси». Как рассказал футболист Джон Оби Микел, Абрамович до сих пор испытывает разочарование из-за вынужденной продажи клуба.

«Я разговаривал с людьми, близкими к нему. Ему все еще больно, он все еще злится из-за того, что ему пришлось продать клуб. Потому что он лишился ребенка. «Челси» был его ребенком. Он заботился о клубе, о болельщиках, об игроках», — сказал Оби Микел.

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