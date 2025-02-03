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Российский олигарх Роман Абрамович продолжает сопротивляться попыткам заставить его перечислить Украине все деньги, вырученные от продажи английского футбольного клуба «Челси».

На прошлой неделе британские СМИ развернули кампанию по обвинению Абрамовича в том, что он задолжал HMRC 1 млрд фунтов стерлингов за неуплаченные налоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гардиан» со ссылкой на утечку документов утверждала, что зарубежные фирмы миллиардера должны были заплатить британский налог на прибыль, полученной в результате сложной оффшорной инвестиционной схемы.

Абрамович якобы доверил почти половину своего состояния более чем 200 хедж-фондам. Хотя инвестиции были сделаны оффшорными компаниями, расположенными на Британских Вергинских островах, они контролировались в Англии.

Также BBC News сообщило, что миллиардер мог уклоняться от уплаты налогов на свои яхты в водах Евросоюза при помощи схемы, по которой они якобы сдавались в аренду. Среди яхт, которые якобы участвовали в схеме, упоминается 115-метровая Pelorus и яхта Eclipse длиной 162,5 метра – самая большая частная яхта в мире.

ФК «Челси» также мог получить выгоду от инвестиций хедж-фондов. Как ожидается, налоговое досье Абрамовича будет пересмотрено.

Представители Абрамовича отвергли обвинения в уклонении от уплаты налогов в ЕС. Они подчеркнули, что миллиардер «всегда действовал в соответствии с профессиональными налоговыми рекомендациями и не совершал никаких правонарушений».

Еще в начале 2023 года утверждалось, что российский миллиардер передаст Украине «историческую сумму» в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, вырученных им с продажи футбольного клуба «Челси». Однако, как заявил МИД Великобритании, официальные лица все еще продолжают вести переговоры с представителями Абрамовича об этом, а «Фонд помощи Украине» до сих пор не создан.

В настоящее время доходы заморожены на банковском счете в Великобритании. В январе 2024 года сообщалось, что Абрамович «предусмотрел, что его средства с продажи ФК Челси смогут использовать и в контролируемых Россией частях Украины». Однако британское правительство наложит вето на любой такой шаг.

Возможно упрямство миллиардера объясняется его любовью вовсе не к России, а к «Челси». Как рассказал футболист Джон Оби Микел, Абрамович до сих пор испытывает разочарование из-за вынужденной продажи клуба.