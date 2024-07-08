«Ему место на страницах позора Истории» – Зеленский и Туск накинулись на Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с его инициативой визита в Москву – это политика капитуляции Украины, с которой не согласятся в Киеве и Варшаве.

Об этом на пресс-конференции говорили потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Орбан был в Киеве, потом полетел в Москву, я не знал, что он туда летит, это его независимый выбор. Что касается, может ли он быть посредником – посредником могут быть только серьёзные, сильные союзы. Весь мир может вынудить Россию остановить эту войну. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, или Россия и Путин зависят от этого. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. США, Китай и ЕС. Не одна какая-то страна, а весь ЕС. И даже если он встречается с тем или иным государством, это не значит, что он хочет закончить войну», – заявил Зеленский.

Туск же решил перейти напрямую к оскорблениям венгерского премьера.

«Эти слова я посвящаю Виктору Орбану: история помнит политиков, которые говорили себе и другим, что работали для справедливого мира, а де-факто работали ради капитуляции. И эти политики записались на страницах позора Истории. Справедливый мир – а за этим Европа и Польша, это мир, который уважает территориальную целостность Украины, независимость и её выбор курса в ЕС и НАТО. Польское председательство после венгерского будет помогать Украине достичь такого справедливого мира. Речи нет о капитуляции. И, безусловно, этот мир не будет записываться в тайных переговорах в Кремле», – пообещал Туск.