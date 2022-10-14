Епархия на юге ЛНР официально вернулась в Русскую Церковь

14.10.2022  09:04 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Россия, Украина, Церковь
Новости Украины

Московская Патриархия официально перевела Ровеньковскую епархию в ЛНР под своё управление, удовлетворив прошение местного архиепископа Аркадия.

«Исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии,

учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией,

принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви», – говорится в сообщении по итогам заседания Синода РПЦ.

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Московская Патриархия официально перевела Ровеньковскую епархию в ЛНР под своё управление, удовлетворив прошение местного...



В июне Ровеньковская епархия, расположенная на юге ЛНР, объявила об отказе поминать за богослужением Киевского митрополита Онуфрия, под чьим руководством было оглашено решение о разрыве УПЦ с Русской Церковью.


Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов указывает, что архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Таранов) – «это одессит, любимый ученик Одесского митрополита Агафангела (Саввина ), который своим решением прекратить поминовение митрополита Онуфрия и перейти в Русскую Церковь  напоминает о своём учителе, которого могут просто убить, если русские не освободят Одессу».

«Русская Одесса в сто раз важнее всех зерновых сделок, гешефтов Абрамовича», – сказал Фролов.

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