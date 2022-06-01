Епархия в ЛНР объявила «де-факто выход из УПЦ»
Ровеньковская епархия, расположенная на юге ЛНР, объявила об отказе поминать за богослужением Киевского митрополита Онуфрия, под чьим руководством в минувшую пятницу было оглашено решение о разрыве УПЦ с Русской Церковью.
Ровеньковская епархия в свою очередь заявляет, что остаётся под омофором Патриарха Московского и всея Руси. Об этом сообщает официальный сайт епархии по итогам собрания духовенства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«— приостановить поминовение за богослужением митр. Онуфрия как Предстоятеля УПЦ;
— Ровеньковская и Свердловская епархия остается под омофором Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
О принятом решении отцам-благочинным известить духовенство в церковных округах епархии».
Эксперт института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что данная тенденция будет только набирать обороты – он трактует решение Ровеньковской епархии как «де-факто выход из УПЦ».
«Этот процесс примет лавинообразный характер прямо сейчас и еще больше расширится по мере наступления Русской армии», – сказал Фролов «ПолитНавигатору».
В свою очередь вынужденный покинуть Украину в 2014 году бывший секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков также оценивает происходящее как вполне закономерный итог киевского «Собора».
«Как я и предупреждал в интервью за два дня до киевского собрания, в случае принятия очередной беззаконной незалежности от Патриаршей Церкви, УПЦ своими руками разрушит себя как извне, так и изнутри».
Спасибо!
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