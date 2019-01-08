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08.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Мнение, Политика, Религия, Украина
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«Епифаний – мальчик на побегушках у Госдепа» – протоиерей РПЦ

Новосозданная «Православная Церковь Украины» – не более, чем политический проект Петра Порошенко и Госдепа США, возглавляемый «мальчиком на побегушках Епифанием».

Об этом в эфире youtube-канала «News Front» заявил бежавший после Майдана в РФ экс-секретарь Одесской епархии протоиерей Андрей Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский проект – это абсолютно политический проект господина Порошенко и Государственного департамента США. Он является крупнейшим и нескрываемым вмешательством политической русофобской машины в жизнь церкви», – отметил он.

Также по мнению Новикова глава «ПЦУ митрополит Епифаний – не более, чем мальчик, который должен придавать вид церковной легитимности политическим проектам украинских элит.

«Здесь же даже раскольнические лжесвященники – это вторичный фактор. Посмотрите, кого избрали митрополитом, и кого утвердил так называемый Константинопольский патриарх в качестве главы СЦУ (Самостоятельная церковь Украины – прим. ред.) Это же господин Епифаний, который является абсолютно смехотворной фигурой, каким-то мальчиком, которого поставили просто в качестве председателя для того, чтоб он утверждал все те политические проекты, которые ему дают, предавая им вид церковной легитимности, которой желает украинская власть и которая будет навязываться в контексте националистической идеологии», – резюмировал протоиерей.

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