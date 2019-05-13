Епифаний не поедет к Филарету – завтра станет ясно, будет ли раскол в ПЦУ

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава подчиняющейся Константинополю непризнанной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний не приедет на почтение памяти священномученика Макария во Владимирском соборе по приглашению основателя УПЦ КП Филарета, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

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“Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе”, – отметили в пресс-службе в ответ вопрос, будет ли завтра Епифаний на чествовании памяти священномученика Макария во Владимирском соборе.

Напомним, ранее “почетный патриарх” ПЦУ и основатель Киевского патриархата Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Филарет упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию – в течение пяти месяцев. Также Филарет высказал намерение возродить Киевский патриархат во главе с самим собой, ведея его из-под влияния греков.

Эксперты оценивают завтрашнее мероприятие во Владимирском соборе, как своеобразный смотр мобилизационных возможностей Филарета внутри ПЦУ. Присмечательно, что большинство правых СМИ и киевских экспертов встали в конфликте Филарета и Епифания на сторону последнего, защищая ПЦУ от возможной потери томоса от Константинополя.

“Сначала будет завтрашняя встреча, где Филарет будет осматривать свои внутренние резервы, а 25 числа будут именины в Епифания, и, скорее всего, будет очень много епископов в Киеве, и может быть проведен некий учет резервов и даже может быть созван Синод, потому что будет очень много членов Синода в тот день в Киеве. Такие две даты – 14 и 25, и уже после них будет понятно, в каком направлении движется эта ситуация”, – заявил в интервью изданию УНН директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой.

По его словам, нынешние заявления Филарета о его стремлении воссоздать УПЦ КП еще не является окончательным расколом ПЦУ. Они лишь свидетельствуют о существовании предпосылок для такого раскола.

“Все зависит от того, будет ли Филарет добиваться созыва собора, чтобы изменить устав ПЦУ, насколько он будет последователен и решительный в своих действиях. Сейчас это только разговоры, это только заявления, которые, среди прочего, имеют целью протестировать общество, понять реакцию”, – добавил Горевой.