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30.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Религия, Украина
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Епифаний похвастался фотографией с Зеленским

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и глава подчиняющейся Константинополю Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Епифаний провели встречу в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре Киева», — говорится в сообщении на странице ПЦУ в Фейсбук во вторник.

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Детали встречи не называются. Сообщение проиллюстрировано фотографией Зеленского и Епифания.

Позже Епифаний прокомментировал встречу  в соцсети.

“Встретился с избранным президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили”, – написал Епифаний.

«На встрече обсуждались проблемы, стоящие перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе. Новоизбранный глава государства и митрополит Епифаний были едины в том, что церковь должна молиться, а государство – делать всё, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и спокойствии. Также обсуждались темы борьбы с коррупцией и бедностью», – рассказали в пресс-службе Зеленского.

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