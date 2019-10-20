Епифаний получил награду в США

20.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава частично признанной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний получил в Нью-Йорке награду Афинагора за права человека, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил сам Епифаний на своей странице в Facebook.

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“С чувством искренней благодарности принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре. Потому Поместная Украинская Православная Церковь, 15-в Диптихе Церквей-Сестер, самая молодая по времени всеправославного провозглашения, но давняя и славная по своей истории, является плодом труда, подвига, молитв и борьбы многих поколений нашего благочестивого народа, сотен иерархов, многих тысяч священников и миллионов верующих”, – сказал Епифаний.

Епифаний добавил, что надеется, что когда-то все Поместные Церкви последуют решению Вселенского Патриархата и признают поместный статус Православной Церкви Украины.

Награду Афинагора за права человека учредил в 1986 году Национальный совет ордена Святого Андрея/ Архона Вселенского патриарха в Америке. Ее вручают ежегодно человеку или организации, подтверждает свою действенность, целеустремленность и приверженность делу, заботой о правах и религиозную свободу всех людей. Награду назвали в честь одного из видных церковных деятелей ХХ века, Патриарха Константинопольского Афинагора I.

Ранее 19 октября, Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Епифания и начала с нею евхаристическое общение, о чем сообщил греческий ресурс Оrthodoxia.info. Сообщается, что прошло совместное богослужение предстоятеля Элладской церкви Иеронима со вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы наряду с предстоятелями других поместных церквей упомянули имя Епифания (Думенко).

На прошлой неделе Православная церковь Греции признала решение вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии ПЦУ.

«Иерархия в итоге решила ратифицировать недавнее решение постоянного священного синода и согласиться с тем, что Экуменический патриархат имеет право предоставлять самостоятельность церкви», — заявил предстоятель Греческой церкви Иероним.