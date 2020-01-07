Епифаний пожаловался на тысячу лет «русского плена»

07.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Без единой церкви украинцы никогда якобы не достигнут сильной, единой, независимой, демократической, европейской Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил глава раскольничьей «ПЦУ» Епифаний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем, какая ответственность лежала на нас на протяжении года, потому что мы получили большой дар, божий дар духовной независимости. Мы в этом году праздновали 30 лет третьего возрождения украинской автокефальной православной церкви и столетие борьбы за автокефалию, и не только столетие! Некоторые говорят о трёх столетиях, 333 годах пребывания в духовном плену Русской православной церкви.

А вообще мы можем говорить о целом тысячелетии, начиная ещё с святого благоверного князя Ярослава Мудрого, который ещё в то время хотел поставить митрополита русича», – заявил Епифаний.

«То есть мы говорим о достаточно продолжительном времени. Когда наша украинская нация стремилась получить свою независимую поместную украинскую православную церковь, и это сбылось, сбылось на наших глазах, и мы, все украинцы, являемся не просто соучастниками, а мы – сотворцы новейшей не только церковной истории, но и в будущем это отыграет важную роль также для становления нашего независимого украинского государства», – подчеркнул раскольник.

«Как мы видим, украинское государство проходит определённые испытания, а церковь в истории всегда играла важную государствообразующую роль. И сейчас церковь должна стать той духовной основой, на которой в будущем мы сможем построить ту страну, к которой мы все стремимся. Мы стремимся иметь сильную, единую, независимую, демократическую, европейскую Украину, но без единой церкви мы никогда этого не достигнем», – добавил Епифаний.