«Епифаний – слабак, срочно вызывать Варфоломея!» – Соскин

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Раскольничья «ПЦУ» и киевские власти не могут справиться с канонической УПЦ самостоятельно, поэтому нужно созывать новый Собор и просить константинопольского патриарха Варфоломея приехать и разрешить ситуацию.

Об этом в своём видеоблоге заявил сочувствующий националистам украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт страшное столкновение с Московской церковью, а они имеют огромную пятую колонну. Прежде всего, Новинский, Новинского надо немедленно в розыск, пока он гражданин Украины, Швейцарию надо, чтобы она немедленно его выдала, и надо начинать действия. Ясно, что Епифаний – слабак, очень слабый. Поэтому надо собирать Собор, надо, чтобы приезжал Варфоломей после Пасхи, и надо начинать нормальную линию. Но надо искать людей, которые в состоянии это делать. Зеленский, он что – может это сделать? Ермак? Кто? Или этот бедненький министр культуры. Вы о чём? Или Потураев, или Пинчук, или Кучма может, или Володю Литвина возьмёте? То есть – полный маразм. Украина входит в полный маразм какой-то», – истерил он.

«Причём, к сожалению, среди молодёжи, да и зрелых людей, очень сильны элементы антихристианства. Это тоже ведёт к очень тяжёлым последствиям», – трепался Соскин.