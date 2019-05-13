Епифаний струсил озвучить предложенные ему Зеленским тезисы о мире с Крымом и Донбассом

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава подчиняющейся Константинополю непризнанной Православной церкви Украины Епифаний отсутствует в обращении религиозных лидеров к жителям неподконтрольных Киеву территорий, распространенном Владимиром Зеленским, поскольку иерарху не понравился текст, в котором слишком мало воинственности и избыток примирительных ноток, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в ПЦУ.

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«По данным источников BBC в окружении Епифания, ему предлагали появиться на видео, однако он отказал. Иерарху не понравился текст, который ему предлагали озвучить, о том, что «говорить нужно не языком пушек», — пишет издание.

По словам собеседников, Епифаний волновался, что это будет выглядеть, как будто он призывает к переговорам с лидерами ЛДНР.

Издание отмечает, что Епифаний также переживал, что участие в видео его и Филарета приведет к разночтениям по поводу того, кто в ПЦУ главнее.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что новоизбранный президент Владимир Зеленский обнародовал обращение различных религиозных лидеров к жителям неподконтрольных Киеву территорий. Епифания на записи нет.

Отметим, что Филарет, ранее называвшей войну “наказанием жителей Донбасса за их грехи”, в отличие от своего протеже Епифания не струсил “переобуться” в миротворца и озвучить прямо противоположные тезисы.