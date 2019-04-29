Епифаний увидел хороший знак в послании Варфоломея на украинском языке

29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Произнесение на украинском языке патриаршего послания в ходе пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле является “хорошим знаком”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение глава подчиняющейся Константинополю Православной церкви Украины митрополит Епифаний выразил сегодня в Twitter.

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“Звучание пасхального послания вселенского патриарха на украинском языке – это уважение к поместной украинской православной церкви, ко всем украинцам, которые стали на путь объединения в единой церкви. Это хороший знак, свидетельствующий о правильности нашего с вами пути к Богу”, – написал он.

О том, что патриаршее послание впервые прозвучало на украинском языке 28 апреля, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.