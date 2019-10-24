Епифаний в США устроил молитвенное шоу с лампадками и колосьями

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Во время своего визита в столицу Соединенных Штатов Америки глава созданной в прошлом году ПЦУ Епифаний вечером 24 октября 2019 года совершил панихиду у мемориала жертвам украинского голодомора 1932-1933 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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“Вместе с Его Блаженством молитву вознесло местное духовенство и украинское общество, дипломаты и члены делегации. На завершение панихиды Митрополит Епифаний обратился к собравшимся со словом”, — говорится в сообщении.

К монументу были возложены символические букеты из колосьев и лампадки.

Автором проекта Мемориала в виде массивного бронзового поля колосков является американка украинского происхождения Лариса Курилас.

Ранее Епифания принял госсекретарь США Майк Помпео.