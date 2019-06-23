Епифаний заявил, что Филарет оглох

23.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава непризнанной ПЦУ митрополит Епифаний неоднократно говорил основателю УПЦ КП патриарху Филарету, что тот ошибается в своих доводах, и пути возвращения к прежним временам нет, однако Филарет стал глухим к доводам своих бывших соратников, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Епифаний сказал в интервью киевскому изданию НВ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Но в ответ уважаемый патриарх говорил, что за мной кто-то стоит. Но за мной стоит только молодая церковь и народ. Филарет нас не слышит», — описал суть конфликта глава ПЦУ.

Митрополит Епифаний уверяет, что позицию Филарета якобы не поддерживают в Церкви.

«Такой поддержки практически нет. Я говорю это, опираясь на поддержку епископата, духовенства и верующего украинского народа», — сказал он.

Епифаний уверяет, что выход почетного патриарха Филарета из ПЦУ «не принесет церкви заметного вреда, но несомненно принесет печаль».

«Мы сделали все, чтобы патриарх Филарет чувствовал себя в лоне новой церкви комфортно и духовно, и материально, и физически, но ему оказалось этого мало», — сетует Епифаний.

Напомним, что основатель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что созванный им поместный собор 20 июня отменил решение о ликвидации УПЦ КП и восстановил ее деятельность. Также Филарет заявил и о праве на имущество церкви бывшей УПЦ КП.